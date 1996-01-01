Снижение НДС до 13% возможно, но преждевременно

Снижение ставки НДС до 13% с унификацией ставки упростит администрирование налога.

"Применение единой ставки НДС, безусловно, упростит процедуру администрирования НДС, так как налоговые органы не должны будут контролировать право налогоплательщика на применение пониженной 10%-ной ставки", - говорится в ответе Федеральной налоговой службы (ФНС) на вопросы граждан к интернет-конференции президента Владимира ПУТИНА.