Плательщикам станет проще спорить с налоговиками

Высокопоставленный чиновник департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России выделил три ключевых нововведения, которые, на его взгляд, скажутся на взаимоотношениях компаний и налоговых органов.

"Во-первых, инспекции при камеральных проверках больше не смогут запрашивать у компаний любые документы в неограниченных количествах. Во-вторых, поправки четко установили предельные сроки выездных проверок. В-третьих, детальное описание процедуры налоговой проверки позволит налогоплательщикам оспаривать незаконные действия инспекций, ссылаясь на конкретные нормы НК РФ".

Изменения должны дисциплинировать инспекции и сделать их работу по проведению камеральных проверок более рациональной, уверены в управлении налогового контроля ФНС России: "Сейчас очень много случаев, когда инспекции в ходе камеральной проверки документов требуют гораздо больше, чем сами могут исследовать" (остается догадываться, что мешает ФНС навести порядок уже сейчас, не дожидаясь 2007 г. - выпустив внутриведомственный документ, обязательный к исполнению подчиненными.)

Впрочем, по словам чиновников, ликовать по поводу закрытого перечня истребуемых документов при "камералке" налогоплательщикам в любом случае не стоит - наиболее значимой для самих налоговиков является камеральная проверка деклараций по НДС.

И в отношении этой проверки законодатели были благосклонны к налоговым органам: поправки разрешают требовать любые документы, подтверждающие право на вычет налога.