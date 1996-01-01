Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Приморские вести" свое отработали
Газеты "Приморские вести" больше нет. Не только по факту, но и де-юре. Определением Арбитражного суда Приморского края в отношении обанкротившегося печатного издания завершено конкурсное производство. Это основание для того, чтобы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась запись о ликвидации муниципального предприятия г. Владивостока "Редакция газеты "Приморские вести".
Инициатором закрытия СМИ выступил сам учредитель - администрация города Владивостока. Постановление о ликвидации было принято мэром Владимиром НИКОЛАЕВЫМ еще 1 ноября 2004 г. в связи с отсутствием средств на выпуск издания и большой кредиторской задолженностью. Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам составила около 2,8 млн руб., включая 595 тыс. долга коллективу по заработной плате.
Однако у редакции-должника не оказалось активов не только для удовлетворения заявленных требований, но и на финансирование процедуры конкурсного производства. Теперь судебные расходы (115 352 руб.) будут возмещаться за счет средств городской казны, а вот кредиторы, среди которых налоговая служба, ОАО "Дальэнерго" и бывшие сотрудники "Приморских вестей", не получат, увы, ничего.
Такой расклад, очевидно, больше всего не устраивал налоговый орган, поэтому его представитель в суде выступил против завершения конкурсного производства. Дескать, управляющий Харис ГАЙФУЛИН не выполнил анализ финансового состояния должника, не предпринял все меры по розыску нужных документов. Энергетики ФНС не поддержали, резонно полагая, что продление процедуры приведет к дополнительным судебным расходам. А вот позиция городских властей осталась неизвестной - представитель мэрии на последнее заседание суда по делу "Приморских вестей" не пришел и своих пояснений не дал.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов