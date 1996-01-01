"Приморские вести" свое отработали

Газеты "Приморские вести" больше нет. Не только по факту, но и де-юре. Определением Арбитражного суда Приморского края в отношении обанкротившегося печатного издания завершено конкурсное производство. Это основание для того, чтобы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась запись о ликвидации муниципального предприятия г. Владивостока "Редакция газеты "Приморские вести".

Инициатором закрытия СМИ выступил сам учредитель - администрация города Владивостока. Постановление о ликвидации было принято мэром Владимиром НИКОЛАЕВЫМ еще 1 ноября 2004 г. в связи с отсутствием средств на выпуск издания и большой кредиторской задолженностью. Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам составила около 2,8 млн руб., включая 595 тыс. долга коллективу по заработной плате.

Однако у редакции-должника не оказалось активов не только для удовлетворения заявленных требований, но и на финансирование процедуры конкурсного производства. Теперь судебные расходы (115 352 руб.) будут возмещаться за счет средств городской казны, а вот кредиторы, среди которых налоговая служба, ОАО "Дальэнерго" и бывшие сотрудники "Приморских вестей", не получат, увы, ничего.

Такой расклад, очевидно, больше всего не устраивал налоговый орган, поэтому его представитель в суде выступил против завершения конкурсного производства. Дескать, управляющий Харис ГАЙФУЛИН не выполнил анализ финансового состояния должника, не предпринял все меры по розыску нужных документов. Энергетики ФНС не поддержали, резонно полагая, что продление процедуры приведет к дополнительным судебным расходам. А вот позиция городских властей осталась неизвестной - представитель мэрии на последнее заседание суда по делу "Приморских вестей" не пришел и своих пояснений не дал.