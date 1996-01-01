Приморскстату требуются дополнительные руки

Кадровый голод испытывает в настоящее время Приморскстат. После проведения сельскохозяйственной переписи собранную информацию необходимо до 4 декабря обработать. Именно для этого и нужны дополнительные силы и руки. К трудоустройству приглашаются все желающие.

Главные критерии для будущих сотрудников - знание компьютера и желание работать. Работа сменная, оплата около 6500 руб. Обращаться по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 57, к. 11, тел. (4232) 43-32-37.