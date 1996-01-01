Немецкое бизнес-нашествие

C 17 ро 20 сентября во Владивостоке пройдет торгово-экономическая миссия Германии. Возглавляет миссию замминистра экономики Германии Карл-Эрнст БРАУНЕР.

В составе бизнес-миссии представители 17 компаний, в том числе Friatec (производство полимерных трубопроводов), Industrieofenbau Aue (строительство промышленных печей и закалочного оборудования), Kaeler Technical (производство упаковочного оборудования), DTEC (машиностроение), BUBENZER BREMSEN, EDAG Engineering (машиностроение) и др.

18 сентября в отеле "Хенде" с 16.00 по 18.00 пройдет встреча немецких делегатов с приморским бизнес-сообществом. За дополнительной информацией обращаться в Приморскую ТПП по тел.: (4232) 43-38-41, 22-20-23.