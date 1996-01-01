Милиционеры не могут справиться... с арбузами

C начала сентября сотрудники милиции по линии общественной безопасности УВД Приморского края провели несколько рейдов по торговым точкам, торгующим дынями и арбузами. Продавцы были возмущены проверками, потому что искренне верили в то, что каждый день получают разрешение на торговлю от мэра Владимира НИКОЛАЕВА.

Как поясняли продавцы, приехавшие из стран Северного Кавказа, каждый день палатки объезжали какие-то парни, и от имени владивостокского мэра Владимира Николаева собирали с каждой точки по 500 руб. Однако, как выяснилось во время милицейских рейдов, торговцы фактически занимались незаконной предпринимательской деятельностью в неустановленных местах, без регистрации, не платя налоги и арендную плату за торговые точки.