"Роснефти" закрыли путь в Японию

Как стало известно РБК daily, переговоры "Роснефти" и японской трейдинговой компании Marubeni о создании СП по торговле нефтепродуктами отложены. "Роснефть" не называет официальной причины потери интереса к этому проекту. По мнению аналитиков, все дело в охлаждении политических отношений между Россией и Японией, что и скорректировало экономические планы госкомпании.

В феврале 2006 г. президент "Роснефти" Сергей БОГДАНЧИКОВ сообщил, что его компания ведет переговоры с японской торгово-инвестиционной корпорацией Marubeni (чья выручка за 2005-2006 финансовый год превысила $25 млрд) о создании СП по розничной продаже нефтепродуктов. "Роснефти" нужны рынки сбыта нефтепродуктов как с Комсомольского НПЗ, так и с будущего НПЗ, который расположится рядом с конечной точкой трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан".

Впрочем, источник в "Роснефти" сообщил РБК daily, что переговоры с японской стороной прекратились. Причины исчезновения интереса в компании не называют. Начальник аналитического отдела ФК "Мегатрастойл" Александр РАЗУВАЕВ считает, что на решение "Роснефти" могло повлиять обострение курильской проблемы. Другие эксперты, правда, не исключают, что "Роснефти", возможно, пришлось разорвать едва начавшиеся отношения из-за отсутствия у Marubeni активов, необходимых для успешного СП.