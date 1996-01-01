Предприятия должны позаботиться о чистоте Амура

Глава Комсомольска-на-Амуре Владимир МИХАЛЕВ подписал распоряжение по проведению в городе мероприятий под общим названием "Дни Амура". Согласно документу предприятия Комсомольска обязаны не только разработать проекты очистных сооружений для промышленных стоков, но и некоторые - поменять месторасположение.

Разработать проекты строительства очистных должны "Амурский судостроительный завод" и ТЭЦ-2. Причем теплоэнергоцентраль, как поведал советник главы города Иван ЛАВРЕНТЬЕВ, является одним из основных источников загрязнения бассейна реки в черте Комсомольска-на-Амуре. Перенести от реки на Северное шоссе производственные цеха необходимо Комсомольскому рыбокомбинату. Причем за свой счет, так как предприятие - общество с ограниченной ответственностью.