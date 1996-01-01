15-й экономический форум Северо-Восточной Азии откроется 5 сентября в Хабаровске. В нем примут участие представители США, Китая, Японии, Северного и Южного корейских государств, Монголии и России.

В плане форума - обсуждение общих проблем и возможностей сотрудничества стран региона.