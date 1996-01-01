Входные условия

Компания, которая не заботится о новичках, теряет сотрудников и сталкивается с падением производительности труда, установили западные исследователи. Однако специалисты по персоналу считают, что в деле налаживания отношений между работником и работодателем важную роль играет позиция не только компании, но и самого сотрудника.

Наталья КУПЛЯКОВА, помощник гендиректора московской телекоммуникационной корпорации "Конкор", уже 10 лет работает на одном месте. Работой она довольна, но до сих пор с некоторым сожалением вспоминает первые дни в компании. "Меня никто никому не представил. Не было никакого вводного курса. Даже постоянное рабочее место мне не подготовили, пришлось сменить несколько кабинетов", - вспоминает она. Все это произвело на Куплякову не слишком благоприятное впечатление. Спасли ситуацию коллеги.

Они очень тепло приняли Куплякову, она быстро со всеми перезнакомилась. "Меня особенно тронуло их отношение, когда я плохо себя чувствовала и упала в обморок. Мне все помогали, все сочувствовали", - вспоминает она. По ее словам, она быстро вошла в курс дела и почувствовала себя комфортно на новом месте работы именно благодаря коллегам, а не начальству. "Я просто работаю с хорошими ребятами, и это самое главное", - констатирует Куплякова.

Между тем согласно исследованию, проведенному Джеми ГРАМЕНОМ, профессором школы по управлению гостиничным и туристическим бизнесом при Университете Гуэлф в Канаде, работодатели, которые ведут с новичками целенаправленную работу, получают больше отдачи от новых работников. Производительность их труда повышается. Они реже покидают компанию в первые месяцы работы и чаще проявляют инициативу. Грамен опросил 140 студентов, которые только что устроились на работу. Выяснилось, что большинство прошли в первый день однодневный вводный курс. За несколько часов работодатель вывалил на них огромный объем информации, который они не смогли ни понять, ни запомнить. В результате они чувствовали себя абсолютно неподготовленными и плохо работали в первые дни. Многие даже подумывали об увольнении. Выслушав жалобы студентов, Грамен сделал вывод: если компания не заботится о новичках, то ей грозит высокая текучесть кадров, снижение производительности труда работников и негативные настроения среди новых сотрудников.

С выводами Грамена соглашаются и российские специалисты по подбору персонала и работе с ним. "Очень важно проявить к новому человеку внимание, провести подробный инструктаж и со всеми его познакомить", - говорит Юрий ЕФРОСИНИН, директор отделений по подбору персонала в Центральной России кадровой компании Kelly Services CIS. По его словам, сегодня все больше российских компаний организуют для новичков специальные вводные курсы и тренинги. Например, в Kelly Services, рассказывает Ефросинин, каждый сотрудник в течение первой недели проходит вводный курс - так называемый Induction. Ему подробно объясняют, как работает компания, показывают внутренние документы и знакомят с представителями разных отделов. Только после этого новый сотрудник приступает к работе. Однако первый месяц он работает под руководством наставника, которым чаще всего становится опытный сотрудник, проработавший в компании не менее двух-трех лет. "Наставники заинтересованы в том, чтобы новичок показал как можно лучшие результаты", - уточняет Ефросинин. По его словам, это хороший способ продемонстрировать руководству свои управленческие способности и впоследствии получить повышение.

Другой способ адаптации и обучения новых сотрудников использует группа компаний "Волготанкер".

"Подготовка судоводительских кадров - очень трудоемкий процесс. Поэтому мы заключаем договоры с профильными вузами и набираем на работу студентов", - рассказывает Елена СЕЛИВАНОВА, HR-директор компании. Летом студенты работают на судах, а зимой учатся. Причем по желанию компании в программу их обучения вводятся не только теоретические, но и практические занятия. "Ребята посещают специальные тренажерные центры, где есть имитация рубки и других частей корабля", - объясняет Селиванова. Однако цель тренингов - не только обучение ремеслу. "На занятиях молодые работники знакомятся с нашей корпоративной культурой, устанавливают связи внутри компании и лучше узнают своих будущих коллег", - говорит она.

Но одних тренингов и вводных курсов недостаточно, чтобы человек почувствовал себя в компании комфортно, считает Ефросинин. "Например, у нас принято дарить новичку после его первого успеха какой-нибудь сувенир", - рассказывает он и добавляет, что обычно сувенир вручается в присутствии всего отдела и под громкие аплодисменты. Еще один сувенир работник получает после удачного прохождения испытательного срока. "Человеку приятно, что его усилия оценили", - говорит Ефросинин.

Тем не менее инициативу в налаживании теплых отношений должна проявлять не только компания, но и сам новичок, замечает Ксения ШМАТКОВА, руководитель отдела персонала отеля Sheraton Palace. "На одном из моих прошлых мест работы было принято, чтобы после месяца работы новичок кормил коллег тортиками и пирожными", - вспоминает она. В этот день коллеги имели право честно сказать новому сотруднику, что они думают о его работе. "Конечно, никто не давал резких оценок. Просто советовали: "Лучше делай так, а не иначе", - рассказывает Шматкова. По ее словам, эти маленькие праздники сплачивали коллектив и позволяли новичку почувствовать себя полноправным членом команды. Кроме того, Шматкова рекомендует новым сотрудникам использовать маленькие человеческие хитрости в общении с коллегами. Надо побольше улыбаться, легко идти на контакт и быть максимально открытым.