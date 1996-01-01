www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Малый бизнес оценил BAS-возможности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более полутора лет работает на Дальнем Востоке Программа продвижения консалтинга для малых и средних предприятий (Business Advisory Service Programme - программа BAS). Она финансируется Японско-Европейским фондом сотрудничества и Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщил "ЗР" региональный директор BAS Программы на Дальнем Востоке Роландс РЕПША, в общей сложности запущено и частично уже реализовано около 100 проектов, в том числе около половины в Приморье, 30 - в Хабаровском крае и около 20 - на Сахалине.

Причем на Сахалине обращаются преимущественно с инженерными проектами, связанными с реконструкцией зданий под рестораны, кафе и гостиницы. Это связано с недостатком сервисной инфраструктуры на острове, считают эксперты программы. У предприятий малого и среднего бизнеса появляется спрос на внедрение систем менеджмента качества, но на Сахалине и в Хабаровске практически нет компаний, специализирующихся на консалтинге в этой сфере, как, впрочем, и фирм по исследованию рынков. И вообще, Приморье - наиболее продвинутый на Дальнем Востоке регион по части развитости рынка консалтинговых услуг на Дальнем Востоке, считают эксперты программы BAS.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru