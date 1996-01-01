Малый бизнес оценил BAS-возможности

Более полутора лет работает на Дальнем Востоке Программа продвижения консалтинга для малых и средних предприятий (Business Advisory Service Programme - программа BAS). Она финансируется Японско-Европейским фондом сотрудничества и Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщил "ЗР" региональный директор BAS Программы на Дальнем Востоке Роландс РЕПША, в общей сложности запущено и частично уже реализовано около 100 проектов, в том числе около половины в Приморье, 30 - в Хабаровском крае и около 20 - на Сахалине.

Причем на Сахалине обращаются преимущественно с инженерными проектами, связанными с реконструкцией зданий под рестораны, кафе и гостиницы. Это связано с недостатком сервисной инфраструктуры на острове, считают эксперты программы. У предприятий малого и среднего бизнеса появляется спрос на внедрение систем менеджмента качества, но на Сахалине и в Хабаровске практически нет компаний, специализирующихся на консалтинге в этой сфере, как, впрочем, и фирм по исследованию рынков. И вообще, Приморье - наиболее продвинутый на Дальнем Востоке регион по части развитости рынка консалтинговых услуг на Дальнем Востоке, считают эксперты программы BAS.