"Альянс" не ведет переговоров о продаже ХНПЗ

Пресс-служба "Группы Альянс" заявила, что ОАО "Нефтяная компания "Альянс" не ведет каких-либо переговоров о продаже Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (ХНПЗ).

"Появившиеся недавно в некоторых СМИ сообщения о якобы имеющемся у "Альянса" намерении продать ХНПЗ не соответствуют действительности. Эти публикации не подтверждены фактами и основаны лишь на домыслах. Официальные позиции заинтересованных сторон в этих публикациях не изложены, а неофициальные источники анонимны", - говорится в заявлении.

В действительности "НК "Альянс" продолжает работы по генеральной реконструкции ХНПЗ, которая представляет собой одно из наиболее важных направлений осуществляемого "Альянсом" комплекса мероприятий по повышению эффективности бизнеса компании на Дальнем Востоке. В настоящее время "Альянс" в партнерстве с компанией Foster Wheeler проводят тендер по определению генерального подрядчика на строительство установок гидроочистки и гидрокрекинга. По результатам первого этапа тендера отобраны шесть компаний - участников, окончательные итоги тендера будут подведены до конца текущего года.

Результатом реконструкции ХНПЗ, как уже сообщалось, станет доведение его технологических параметров до самого передового уровня и обеспечение высокой конкурентоспособности всего сектора переработки и реализации "НК "Альянс" в регионе.

В рамках организации финансирования работ по реконструкции компания осуществляет, в частности, облигационный выпуск на сумму 3 млрд руб. Кроме того, НК "Альянс" продолжает готовиться к первичному публичному размещению акций на российских биржах.

"В этой связи НК "Альянс" привлекает повышенный интерес потенциальных инвесторов и одновременно становится объектом спекуляций со стороны игроков финансового рынка. Со своей стороны компания проводит политику открытости и предоставляет партнерам и общественности всю необходимую информацию" (пресс-служба).