Танкеры для ПМП будут строиться в Южной Корее

ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) и южнокорейская верфь STX Shipbuilding подписали контракт на строительство двух танкеров, сообщила пресс-служба пароходства.

Как сообщалось, в мае текущего года компании подписали протокол о намерении строительства этих двух судов.

В феврале 2006 г. ПМП и STX заключили контракт на создание 5 аналогичных танкеров. Таким образом, портфель заказов STX для Приморского морского пароходства в настоящее время включает в себя 7 судов.

Согласно договоренностям, STX до 2009 г. построит для пароходства танкеры усиленного ледового класса "1А" дедвейтом 51 тыс. тонн каждый, которые будут использоваться в Дальневосточном бассейне и на Баренцевом море.