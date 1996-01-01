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Новый гендиректор "Связьинвеста" собирает свою команду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В число кандидатов в новый состав совета директоров ОАО "Дальсвязь", который будет избран на внеочередном собрании акционеров 28 сентября, включены 8 членов действующего совета директоров. В то же время "за бортом" остались председатель совета, первый заместитель гендиректора холдинга "Связьинвест" Сергей КУЗНЕЦОВ, бывший директор департамента госполитики в области ИКТ Мининформсвязи Виталий СЛИЗЕНЬ и заместитель исполнительного директора АПИ Игорь РЕПИН.

На 11 мест в совете директоров претендуют 23 кандидата, 8 из которых являются менеджерами "Связьинвеста", владеющего контрольным пакетом акций Дальсвязи, - это заместители гендиректора холдинга Евгений ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ и Владимир ЖЕЛОНКИН, советник гендиректора Юрий БИЛИБИН, директор департамента информационного обеспечения Олег МИХАЙЛОВ, замдиректора - начальник отдела департамента экономической и тарифной политики Екатерина ЕРОФТЕЕВА, начальник отдела департамента экономического планирования и бюджетирования Богдан ГОЛУБИЦКИЙ, начальник отдела департамента правового обеспечения Наталия ФЕОКТИСТОВА и главный специалист департамента корпоративного управления Андрей ЕВДОКИМОВ.

Также в совет выдвинут гендиректор ЗАО "Профессиональные телекоммуникации" Валерий ДЕГТЯРЕВ, гендиректор ОАО "Дальсвязь" Антон АЛЕКСЕЕВ, советник министра информационных технологий и связи Михаил АЛЕКСЕЕВ и доцент кафедры менеджмента Дальневосточной государственной социально - гуманитарной академии Николай ВЕРЕТЕННИКОВ.

Остальные 11 кандидатов представляют интересы портфельных инвесторов. При этом 4 из них работают в инвестфонде Prosperity Capital Management - директора московского представительства фонда Александр БРАНИС, Иван МАЗАЛОВ, Роман ФИЛЬКИН и специалист бэк-офиса московского представительства Prosperity Capital Ольга БОРИСОВА. Также на избрание в совет претендуют гендиректор ЗАО "УК "Интерфин Капитал" Иван ДЕРЯБИН, представитель французской Multek Жан-Луи ТОВИ, советник по макроэкономическим вопросам ЗАО "Корпорация ФНДС" Михаил КОБИЩАНОВ, гендиректор НП "Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций" Владимир СТАТЬИН, главный стратег управления активами ЗАО "УК "Ермак" Виктор ТУНЕВ, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ) Станислав ВАРТАНЯН и эксперт АПИ Александр ШЕВЧУК.

26 сентября совет директоров переизберут также акционеры ОАО "Уралсвязьинформ" - другой межрегиональной компании связи (МРК), входящей в холдинг "Связьинвест". Источник "Интерфакса", близкий к совету директоров одной из МРК, сказал, что перестановки связаны с назначением на пост гендиректора "Связьинвеста" Александра КИСЕЛЕВА, который собирает новую команду для руководства операторами холдинга.

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