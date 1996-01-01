Интертёлочки

О том, что к этому событию готовились давно и основательно, "ЗР" уже писал - Приморье один из первых регионов, кто получил реальную поддержку из федерального центра в рамках аграрного нацпроекта. Несколько месяцев назад, во время визита во Владивосток, глава Минсельхоза Алексей ГОРДЕЕВ лично озвучил великое переселение "австралийцев" на Дальний Восток.

Поэтому к встрече скотовоза TORENNES готовились представители ОАО "Росагролизинг" (в нацпроекте компания выступает как федеральный оператор, отвечающий за поставку техники и племенного скота. - Прим. автора), чиновники краевой администрации и руководители хозяйств, куда прибывшие буренки должны были отправиться на карантин.

Судно, находившееся в рейсе с 17 августа, прибыло в порт бухты Троица рано утром 31 августа. Таможенникам и пограничникам, чтобы уладить все формальности и разрешить выгрузку, потребовалось лишь 2 часа. Как оказалось, груз доехал практически без потерь - не вынесли длительного морского путешествия всего 4 коровы. "Это допустимый процент падежа при транспортировке, мы закладывали большую цифру, - признались австралийцы. - В то же время количество голов соответствует документам - за время рейса на судне родилось 4 теленка".

Пока шло оформление судна и груза, на территории пирса шло приготовление к встрече - за два дня до прихода плавучей фермы на территории порта было построено что-то напоминающее то ли большой скотный двор, то ли некое сооружение из области родео. "Все-таки коровы - это не лес и не металл", - заявили строители этих сооружений, между тем опыт в данной области у встречающей стороны отсутствовал. И все же хитрая система коридоров и загонов показала себя с лучшей стороны.

Как рассказал "ЗР" контролировавший выгрузку руководитель департамента сельского хозяйства администрации Приморского края Александр ТАБАЧЕНКО, сложность заключалась в том, что буренок выгружали сразу в двух направлениях. Ведь из 3,4 тыс. племенных австралиек только 1,8 тыс. предназначалось для местных хозяйств. Остальные животные направятся в Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономную область. Для обеспечения перевозки железная дорога выделила 78 специализированных вагонов.

Досье Закупленные коровы относятся к двум племенным породам: голштино-фризской и герефордской. Голштино-фризская - молочная порода, средняя продуктивность коровы - 5-6 тыс. литров в год. Герефордская порода - мясное направление, средняя живая масса молодняка в 18 месяцев составляет 520-610 кг. Убойный выход мяса - до 65%.

Выгон первой партии чем-то напоминал встречу на самом высоком уровне. Хотя вместо красной дорожки "гостей" встречал коридор, устланный сеном, волнение встречающих было на лицо. "Какие худые, совсем одичали, главное, что живые доехали", - говорили они, глядя на замученных морским переходом буренок. Час икс наступил, когда австралийские животноводы вывели первых коров на трап. Видимо, они уж точно застоялись. Поэтому словно телята, делавшие первые шаги, головные коровы, пройдя половину трапа, просто встали.

Вот только, долго им стоять не пришлось, один из австралийских ветеринаров, решил сработать по ковбойской методике. Несколько ощутимых ударов в бок головному животному вкупе с каким-то диким криком - и первая партия рванула с места в карьер. Неслись так, что кто-то из ответственных за выгрузку не на шутку испугался. Стоило одной корове зацепиться и упасть, и тогда... Но, к счастью, все обошлось. Первая партия пронеслась по системе загонов и, не снижая скорости, просто влетела в назначенную фуру. Вот тут-то и начались проблемы.

Согласно плану коровы, предназначенные для Приморья, должны идти на месячный карантин в 13 местных хозяйств. Поэтому каждую корову нужно было переписать, благо, для этого все они имели индивидуальные бирки. Одна из них в виде электронного чипа была на одном из ушей животных, другая в виде номерка болталась в другом ухе. Так вот, по чипам посчитать было нельзя - австралийцы не привезли считывающее устройство. Поэтому считали по номеркам, правда, для этого местным скотникам пришлось залазить в фуры. А это было весьма опасно, учитывая возбужденное состояние животных.

Теперь несколько слов о том, что даст прибытие племенного стада в Приморье. Как удалось узнать "ЗР", почти все хозяйства, взявшие на карантин животных, часть оставят себе, часть, после карантина, реализуют на частные подворья. Приобретение "австралиек" обойдется фермерам от 82 до 85 тыс. руб., за каждую. Животноводческие хозяйства приобретают коров по лизинговой схеме, в краевом бюджете на эти цели предусмотрено почти 20 млн руб. которые будут направлены хозяйствам - лизингополучателям на уплату первоначального взноса и компенсацию затрат на карантинные мероприятия, а также в качестве субсидий на поддержку племенного стада.

"Надеемся, что все озвученное сбудется, - утверждал руководитель КФХ Макаренко. - Мы берем себе 177 голов. Если с нас потребуют заплатить всю сумму сразу, то просто не потянем. А если будет рассрочка платежа на 5-7 лет, то финансовых затруднений у нас не возникнет. В наших планах пока не заниматься производством мяса и молока. Пока мы будем разводить купленные породы и реализовывать их на частное подворье края".

О подобных планах заявили и другие участники этого проекта. Их логика понятна: все коровы стельные, следовательно, скоро в Приморье будет в 2 раза больше племенных австралиек, причем для того, чтобы породу не мешать с местным поголовьем, австралийцы привезли достаточное количество замороженного осеменительного материала.