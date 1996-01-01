Китайские интересы в Еврейской автономии

Сегодня на территории Еврейской автономной области работает около пяти тысяч китайцев. КНР регулярно увеличивает свое экономическое присутствие в одном из самых малочисленных дальневосточных регионов. Китайцы занимаются работой, которую не хотят или не могут выполнять россияне. Жители Поднебесной валят лес, поднимают целину, строят дома. Относительно немного их лишь в торговле и сфере услуг. Каждый год область принимает все меньше торговцев из КНР. Политика миграционных властей уже привела к почти полному изгнанию китайских коммерсантов с вещевых рынков ЕАО.

Строительный бум

- Мне не понятны разговоры про экспансию и захват земель, - возмущается глава администрации Ленинского района ЕАО Сергей ЛАВРУК. - Нет у нас никакой экспансии. У нас на рынке вы не найдете ни одного китайца. Они все или в полях, или на стройках.

В кабинете главы на почетном месте красуются несколько макетов: элитный жилой дом, благоустроенная набережная, величественный православный собор. Таким должен стать райцентр всего через пару лет с помощью китайских рабочих, китайских инвестиций и китайских же стройматериалов. "У вас большой рынок строительства. И если наш первый опыт будет удачным, собираемся работать в других районных центрах. Ведь современных зданий у вас пока еще немного", - делится планами ЛЮ Цзюй Лун, генеральный директор ООО "Золотой дракон" - компании со стопроцентным иностранным капиталом.

Китайских строителей пригласил на левый берег Амура лично Сергей Лаврук, который выезжал в Харбин, чтобы подобрать для района подходящую строительную компанию. Альтернативы строителям из Поднебесной в пограничном районе пока нет - за годы перестройки территория лишилась многих квалифицированных специалистов, найти хорошего плиточника или мозаичника проблема даже в Биробиджане, не говоря уж о райцентре.

В Ленинском ООО "Золотой дракон" развернуло масштабное по местным меркам производство. Около 200 человек обжигают кирпичи, работают на лесопилке, обслуживают цех металлочерепицы и линию по выпуску пластиковых окон. Большинство из них сезонные рабочие, которые осенью должны вернуться в Китай, поэтому работа на объектах не прекращается круглые сутки.

В этом году (впервые с советских времен) в Ленинском планируют сдать в эксплуатацию многоквартирный дом. Руководство ООО "Золотой дракон" обещает, что все 48 квартир будут готовы принять своих хозяев уже в сентябре. "Мы планируем выкупить часть квартир для бюджетников и молодых семей, но вначале, конечно, посмотрим, какого качества будет жилье", - говорит Владислав БУРДЫНСКИЙ, заведующий отделом предпринимательства и инвестиций районной администрации.

В отличие от Биробиджана, где уже несколько лет отмечается настоящий строительный бум, в Ленинском районе у "Дракона" серьезных конкурентов пока нет. Местным жителям это предприятие предлагает недвижимость по ценам областного центра (12 тысяч рублей за квадратный метр - средний показатель для строительных фирм Биробиджана), однако, по словам господина Лю, после того как его компания упрочит свои позиции на строительном рынке области, цены будут ниже.

"Земля должна работать"

Досье С советских времен в ЕАО остались значительные сельхозугодия - 537,2 тыс. га, из которых сейчас только 170,6 тыс. га закреплено за землепользователями.

"Если землю в течение 10-15 лет не обрабатывать, она зарастает кочкарником, нужно будет вкладывать миллионы рублей, чтобы привести ее в пригодное для хозяйственного использования состояние. В области имеется возможность передать совместным предприятиям более 50 тысяч залежных земель для освоения. Мы считаем, что земля должна работать и приносить урожай", - озвучивает позицию областного руководства Евгений КОЧМАР, начальник одного из отделов управления сельского хозяйства правительства ЕАО.

В 2006-м году область отдала в аренду китайцам 33 тысячи гектаров сельхозугодий. Возделывать пахотные земли и поднимать целину в регион с населением 188 тысяч человек приехали почти полторы тысячи жителей Поднебесной. Интерес к сотрудничеству обоюдный - безземельные жители провинции Хэйлунцзян обеспечены работой, а Еврейская автономия отдает "в хорошие руки" пустующие после развала многих сельхозпредприятий земли.

Кстати, прошлой осенью в Еврейской автономии совместные и китайские предприятия собрали более 60 тысяч тонн сои, что является абсолютным рекордом за все время существования ЕАО. В советское время за такие показатели давали звезду Героя соцтруда - шутят в областном сельхозуправлении.

В использовании китайской рабочей силы заинтересованы и главы муниципальных образований. Деньги арендаторов - одна из главных статей дохода районных бюджетов. За каждый гектар земли китайцы платят по тысяче рублей. "Нет у нас ни нефти, ни газа, есть только узкая полоска плодородной земли. Ну, не привлекателен район для наших бизнесменов. Не поедет к нам бизнес с запада, да и с Дальнего Востока, чтобы раскрутить район", - сетует глава администрации Ленинского района Сергей Лаврук.

Компании из КНР намерены инвестировать в совместное сельхозпроизводство района 70 млн рублей. В то же время доля товаропроизводителей области составит всего 30 млн. В Ленинском районе уже решили, как использовать инвестиции южного соседа - для того, чтобы занять молодежь, которая неохотно идет работать на полях, здесь планируют открыть цех по сборке компьютеров и DVD-проигрывателей из китайских комплектующих.

Кроме растениеводства китайские крестьяне активно развивают в ЕАО животноводство, которое на Дальнем Востоке традиционно считалось убыточным. Как признают в управлении сельского хозяйства ЕАО, рост объемов внешнеэкономического сотрудничества сдерживают только возможности российской стороны. Дело в том, что в области нет достаточных мощностей для переработки сои. Существует и проблема сбыта свинины. Услуги посредников дороги, а система закупочных кооперативов пока не развита.

Российско-китайское земледелие

Между тем многие руководители китайских сельхозпредприятий успешно приспособились к российским реалиям. В отличие от простых крестьян, которые живут в глиняных мазанках или вагончиках прямо на полях, "капитаны" обзаводятся не только постоянным жильем, но и русскими женами. Муж-китаец - выгодная партия для сельской девушки: не пьет, хорошо зарабатывает, любит детей.

Уроженец города Цзямусы ВАН Найге со своей будущей женой Евгенией познакомился 10 лет назад, когда приехал в село Камышовка переводчиком при бригаде китайских земледельцев. Пять лет назад Игорь, как он сам себя называет, и его избранница расписались в сельском загсе. Свадьбу сыграли в родном городе жениха. Сейчас в русско-китайской семье Ван два сына: Дима четырех лет и Вадим - ему два с половиной года. В этом году мальчики впервые побывали в КНР - родители возили их на празднование китайского нового года.

У Игоря совместный бизнес с женой и тещей. На женщинах вся бумажная работа - оформление приглашений на китайских рабочих и общение с чиновниками. Муж руководит бригадой из 40 соотечественников. У семьи Ван 250 гектаров арендованной земли, на которой выращивают сою и арбузы. "Земля недорого стоит. Земли много пустой. Русские не хотят работать на земле. Зерно, овощи - все китайцы. Русские не садят. Наверное, не выгодно. Но китайцы едут. Для нас выгодно. Сейчас собираемся строить свиноферму, готовим документы", - говорит Игорь на хорошем русском.

Ван Найге невысокого мнения о русских крестьянах: "Они не хорошие работники. Сегодня придут - завтра напьются. Мы на них не надеемся", - говорит фермер из Камышовки. Такой же "кадровой политики" придерживается большинство китайских арендаторов. Местных работников принимают только на весну, пока не подтянутся "трудовые резервы" из КНР.

"Тяжело от зари до зари комаров кормить. Да и платят нам меньше, чем своим", - примерно так объясняют свое нежелание работать на китайцев жители отнюдь не процветающих сел. Китайских земледельцев недолюбливают, но при этом уважают.

Дороги палочки к обеду

В самом отдаленном районе Еврейской автономии - Октябрьском - китайцы в основном работают на таежных лесосеках и в деревообрабатывающих цехах. Что интересно, этот район, поставляющий деловую древесину в КНР, теперь становится и крупным центром производства китайских палочек для риса.

Фабрика столовых приборов компании "Сэньхе-Лесопромышленность" работает без выходных. На складах пирамиды мешков с готовой продукцией. Своей очереди на переработку ждет новая партия древесины. "На фабрике столовых приборов у нас уже занято 128 человек, а на этот год мы попросили увеличить квоту еще на 80 работников", - делится планами заместитель директора компании "Сэньхе-Лесопромышленность" СЯО Хун Цай.

Активность бизнесменов подстегивает недавнее решение Госсовета КНР - с 1 апреля нынешнего года в стране введен целый ряд "зеленых" налогов. Для того, чтобы профинансировать национальную экологическую программу власти обложили дополнительными сборами производителей "предметов роскоши" (в эту категорию попали и наручные часы, и легковые автомобили), а также предприятия, специализирующиеся на выпуске керосина, водки и самого народного товара - палочек для риса (джу цзы).

"Китай строит ресурсосберегающее общество. Палочки из мягких пород дерева - символ расточительности - пали первой жертвой экологической кампании. Введение налога - это частичная мера, которая должна ограничить потребление древесины на территории КНР", - комментирует экологическую инициативу китайских властей эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгений СИМОНОВ.

Досье По данным министерства финансов Китая, ежегодно ради изготовления джу цзы уничтожается 25 миллионов деревьев. В качестве альтернативы жителям КНР предложены палочки из пластика, но в Поднебесной они не популярны - считаются непрестижными и негигиеничными.

По словам господина Сяо, до конца года компания откроет в Амурзете (ЕАО) еще одну линию, оснащенную современным оборудованием. Пока для производства палочек здесь используют "секонд-хенд" - станки уже не один десяток лет отработали в КНР, но, по словам бизнесменов, надежны так же, как китайские работники.

Технология производства палочек вполне традиционна для Китая - древесину отпаривают в специальной "водяной бане", очищают от коры, измельчают тонкими полосками. Однако вместо классической березы здесь используют осину - она не так прочна и дает больший процент брака, зато гораздо дешевле, что принципиально для предприятия, которое делает ставку на низкую себестоимость товара. По этой же причине компания полностью отказалась от шлифовки и упаковки продукции, предоставив это оптовикам.

Российским чиновникам и журналистам руководители компании охотно демонстрируют сортировочный цех. Здесь в окружении китаянок работают жительницы села Амурзет. Чтобы закрепиться в коллективе, они выдержали жесткую конкуренцию. На несколько рабочих мест претендовали больше сотни местных жительниц, но почти все они запросили расчет уже через несколько дней - для большинства бывших пекарей и доярок кропотливый труд за сортировочным столом оказался непосильным. Сейчас на предприятии всего пять россиянок. "По специальности у меня работы здесь нет: я технолог химчистки. Оказалась безработной. А это предприятие меня выручает. Работа тяжелая, но тепло, чисто, деньги платят", - рассказывает жительница села Амурзет Елена ЦЫГАНОВА. Слова работницы тут же переводят господину Сяо, который удовлетворенно кивает головой.

Этой весной инспекция по труду сократила россиянкам рабочий день до 7 часов. Законопослушная администрация "Сэньхе-Лесопромышленность" подчинилась, однако норму (20 мешков в сутки) оставила без изменений. Руководство компании не скрывает, что использование местных кадров - экономически невыгодно. Для "Сэньхе-Лесопромышленность" это скорее способ продемонстрировать свою лояльность местным властям. "Мы зарегистрированы в Октябрьском районе с 2000 года. Мы никогда не отказывали в помощи администрации и сами всегда получали поддержку", - говорит Сяо Хун Цай.

"Сэньхе-Лесопромышленность" кроме фабрики столовых приборов владеет пятью линиями по переработке пиломатериалов, которые обслуживают 400 человек. В планах компании - развитие собственного мебельного производства. Квоту на заготовку древесины для "Сэньхе" в этом году увеличили с 25 до 50 тысяч кубометров. Эксперт WWF по Китаю Евгений Симонов считает, что это далеко не предел возможностей компании. "Реально, как у любой крупной китайской компании, подпитываемой рабочей силой и ресурсами, у нее бесконечные запросы. Площадей под рубку хронически не хватает. Правительство округа Хэган лоббирует свои интересы в ЕАО, чтобы открыть новые площади под рубку. Это объективный экономический процесс", - заключает эколог.

Для руководителей администрации Октябрьского района внешнеэкономическое сотрудничество - тема за семью печатями. Глава администрации Геннадий СИРОТКИН категорически отказался озвучить долю китайских инвестиций в экономике муниципального образования. Местные власти очень болезненно относятся к тому, что для самого бедного района Еврейской автономной области доходы от сдачи в аренду лесных угодий - уже несколько лет один из основных источников пополнения бюджета.