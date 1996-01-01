Бизнес по-американски

Американцы много и разнообразно тратят, и это реальная почва для любого бизнеса. Например, на перекрестке остановилась машина с надписью по всему кузову: "Счищаем остатки жевательной резинки с одежды!". И ребята не шутят, у них такой бизнес. Попадаются и такие оригиналы: бизнес в расчете на богатых американцев по очистке кроватей от бактерий. Американцы приглашают собачьего психолога, если соседи жалуются на лай их собаки. Они сдают в прачечную сорочки, поскольку каждое утро их следует менять. Они почти не готовят, покупая готовую еду или ужиная в ресторане. Они ценят профи. Идеология "Мети двор лучше всех в мире!" работает на рынке самым утилитарным образом.

В Нью-Йорке есть несколько крупных организаций, так или иначе работающих с малым бизнесом. НАЯНА (Нью-йоркская ассоциация для новых американцев) занимает среди них одно из лидирующих мест. Ее клиентура - беженцы и эмигранты, в том числе из России. Примечательно, что их начинания более живучи, чем американские. И этому есть объяснение. "Эмигранты через многое прошли, выживаемость у них выше, чем у американцев, - рассказывает координатор бизнес-центра при НАЯНЕ Леонид ОСТРОВСКИЙ. - Эти люди умеют экономить. У них может не оказаться $5 на еду, но $100 тысяч в обороте есть". Действительно, американцы вряд ли согласятся жить по 3-5 человек в одной комнате и собирать наличность на бизнес...

Сколько нужно для начала?

Среди американцев наблюдается такая картина: молодые люди, закончив учебу, получив специальность, открывают свое дело. При этом у них теоретические знания есть, но маловато житейского опыта, знания людей, их психологии. Поэтому американский малый бизнес - это вовсе не удел молодых и предприимчивых. В этом отношении США качественно отличаются от других стран мира. По данным экспертов из Rand Corporation, среди американцев, работающих на себя (self-employment), превалируют люди старше 50 лет. Как правило, это люди с опытом работы в конкретном секторе экономики, с наработанными связями и знакомствами. Эмигрант вряд ли может похвастаться сопоставимым уровнем знаний о среде, но и для него вполне естественно подойти к идее о предпринимательстве к сорока годам.

Досье По статистике SBA (Small Bussiness Administration) из 100 бизнесов в течение первых двух лет закрываются 22. После 6 лет остается 40. Большинство из тех, кто пытается открыть свое дело сразу по приезде в США, в кратчайший срок, как правило, терпят неудачу. Кроме того, исследование Центра по развитию малого бизнеса показало: если свое дело открывается по вынужденной причине - потеря работы, тяжелое финансовое положение, депрессия, то бизнес терпит неудачу.

Американцы могут начать свое дело с любой суммы. Согласно рейтингу журнала Fortune, у владельцев 14% наиболее быстрорастущих малых бизнесов в самом начале их деловой карьеры на счету фирмы была всего $1000!

С эмигрантами и беженцами дело обстоит по-другому. Гипотетически любой из них может получить от НАЯНЫ помощь. Это возвратные кредиты до $40 тысяч по ставке ПРАЙМ плюс 1% сроком до 5 лет. "Среди тех, кто к нам приходит, накопления есть у всех, - продолжает рассказ Леонид Островский. - Необходимое условие: клиент должен иметь 20% запрашиваемой суммы". В общем, $6-7 тысяч для начала.

Досье Малым бизнесом в США называют предприятие с общим оборотом (объемом продаж) до $5 миллионов в год и количеством сотрудников - до 500 человек. Примерно 60% американских предприятий имеют в своем штате не более 4 сотрудников. Сегодня в компаниях со штатом менее 500 человек трудится более половины всех рабочих и служащих США. В них чаще принимают на работу молодых и неопытных, женщин, пожилых людей и недавних получателей вэлфера (пособия). Здесь начинают работать нелегалы.

По оценке Леонида Островского, уровень зарплат работающих в малом бизнесе - $7-8 в час. Для Нью-Йорка это мало. Уровень жизни здесь высокий: снять квартиру - $1000, поездка метро - $2, купить бутерброд - $6. Например, такой бизнес, как "бухгалтерия для медицинских офисов", по расчетам страховых выплат обеспечивает уровень зарплат в $12-13, а иногда $15-16 в час.

Американцы предпочитают покупать готовый бизнес

Что же касается продолжительности выплат, то это будет зависеть от регулярных расчетов по вашему бизнесу. "Мы стараемся побыстрее вернуть свои деньги, - говорит Леонид Островский. - Только что мы закрыли займ в $35 тысяч для небольшого производства кухонной мебели с тремя работающими. Этот клиент достаточно хорошо зарабатывает. Ссуду он выплатил в течение двух лет. В то же время многие клиенты психологически боятся выплачивать быстрее. Хотят снизить, таким образом, свои риски. Мы же предлагаем выплачивать больше".

Случай из практики. Пришли два парня в НАЯНУ, мол, хотим открыть bakery, то есть пекарню-магазин. Присмотрели тут помещение. Пекаря наймем - пусть работает. Вот такой вариант "давай попробуем" в НАЯНЕ не проходит. Слишком рискованно. Человек должен иметь четкое представление о том, что он собирается делать. И отвечать на самые разные специфические вопросы по этому поводу. "Человек должен иметь опыт ведения бизнеса, либо работы в таком бизнесе, - объясняет Леонид Островский. - Как ты думаешь, сколько ты будешь зарабатывать? Какие у тебя будут расходы по категориям? Что в итоге? После таких расчетов кое-кто уходит и не возвращается".

Кстати, сейчас популярна организация детских садов. Этот бизнес идет в рост. Но достаточно сложно получить лицензию на создание детсада: инспекторам всех мастей должен быть представлен абсолютно готовый к работе детский сад, отвечающий требованиям гигиенистов, пожарных, социальных служб. Иногда оформление затягивается года на два. Причем все это время хозяин садика, не получая дохода, платит за аренду помещения. Во избежание таких проблем американцы предпочитают покупать готовый к работе бизнес.

- Разброс сумм при покупке бизнеса огромен, - рассказывает Леонид Островский. - Можно купить парикмахерскую за $15-30 тысяч с оборудованием. Помещение, как правило, в аренде. Недавно один наш клиент продал небольшую грузинскую пекарню-магазин за $25 тысяч. А другая клиентка открыла свой ресторан и вложила $500 тысяч. Цена в основном зависит от помещения и ремонта.

Главное - кредитная история

Есть и другое важное условие - человек должен иметь "гарантера". С хорошей кредитной историей, с хорошим доходом и готовностью подписать все долговые бумаги. Еще одно испытание и для эмигранта, и для его друга, родственника, знакомого. Как определить, что человек не вернет деньги? "Мы работаем в области финансирования, которое основывается на качествах характера заявителя, - рассказывает Леонид Островский. - Уже на первом интервью нам человек виден. Потом идет проверка кредитной истории. Звонки хозяину дома. Важно, как ведет себя человек, как отвечает на вопросы".

Собственно, с этого самого момента эмигранты усваивают основное качество добропорядочного американца - наличие кредитной истории и способности всегда платить по своим счетам. Оно стоит седых волос, стрессов и постоянной экономии. Превышенный кредит, неоплаченный счет за телефон - все попадает в кредитную историю, настораживает кредиторов.

Процесс работы с каждым клиентом в НАЯНЕ длительный. Он называется "коллекшн" - отслеживание выплат, звонки, посещения, промежуточные финансовые расчеты. Это может не нравиться, но некая гарантия есть. Прекращение выплат возврата денег имеет большие психологические издержки: ты подвел того, кто тебе поверил.

В конце концов, к наброскам потенциального заемщика подключается аналитическая группа НАЯНЫ: идея просчитывается, рынок анализируется, также принципиальное значение имеет выбор места для бизнеса. Для человека из другой страны, пусть и с личным опытом, это важно.

Регистрация за два часа

Лицензия не стоит особых денег. Принципиальны лишь те условия, которые необходимо выполнить для ее получения. "Есть лицензии, которые почти не выдаются. Например, амбуленс. Компании по перевозке больных крайне сложно получить лицензию, - рассказывает Леонид Островский. - На перевозку людей с квартиры на квартиру - тоже очень сложно. Надо иметь партнера, который два года работает в этом бизнесе". Продажа вина и пива требует одной лицензии, ликеров - другой. Для открытия овощного или продуктового магазина нужно получить "фудпротекшнлайсенз", то есть заплатить $100 и прослушать несколько лекций о том, как хранить и продавать горячую еду. Для торговли одеждой и обувью лицензия и вовсе не нужна.

Регистрация бизнеса - процесс окончательно формализованный и укладывается в два часа времени и сумму от $100 до $300, в зависимости от формы регистрации. От нее зависят и налоги. Единоличники (когда хозяин и бизнес едины) платят со своих доходов 30%. Корпорации платят дважды: сначала корпоративный налог, а затем подоходный.

Хотя бухгалтерия не так проста, как кажется. "Мы советуем обратиться к бухгалтеру и минимизировать налоги с учетом специфики бизнеса", - говорит Леонид Островский. Но и при этом в малом бизнесе зачастую работают за наличные "под столом". А в последнее время пошли слухи о том, что и чаевые придется декларировать. До сих пор действовало два негласных правила. Первое: все нью-йоркцы платят чаевые в размере 8%. Высчитывать сумму не приходится, так как в счете стоит налог города в 8%. Официант не берет эти деньги себе, а честно сдает хозяину. Правило второе: это налогонеоблагаемая масса. Традиционно косметологи получают суммы и сверх этих 8%. Вот с них и начнут. Хотя до сих пор это были неприкасаемые деньги. Видимо, у косметологов их слишком много. Обманывать в Америке можно, пока не поймают. Поймают - посадят в тюрьму.