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Сейчас я иду вверх и не хочу останавливаться!
Еще школьником он точно знал, что будет менеджером. Тогда, в конце 1980-х, термин "менеджмент" был непонятен большинству взрослых россиян, а он, 15-летний подросток, уже четко определил свой будущий путь.
К моменту окончания Московского коммерческого института по специальности "управление крупными торговыми предприятиями" у него была своя консалтинговая компания. К мнению вчерашнего студента прислушивались серьезные московские предприниматели. Бесконечные командировки в региональные столицы подтверждали востребованность его профессиональных качеств. А потом он вдруг оставил собственный успешный бизнес и принял предложение возглавить бизнес чужой. Покинул благополучную Москву, переехал на другой край страны и ни о чем не жалеет.
За высокой должностью и внешней серьезностью скрывается большое человеческое обаяние. Ему присущи как жесткий рационализм, так и некоторая сентиментальность. Сухие цифры отчетов, графики продаж и котировки валют складываются в его голове в занимательные сюжеты. Но и настоящая поэзия ему не чужда: в самолете - единственном месте, где появляется время на художественную литературу, - его вполне можно увидеть с томиком Мандельштама.
Гость "ДК" - генеральный директор ООО "Управляющая компания "Системные решения" Владимир ЗЕМСКОВ.
ДосьеВладимир Земсков: 34 года, москвич, во Владивостоке живет и работает 2 года. В 2005-м возглавил ООО "УК "Системные решения", образованное с целью координации работы выделившихся из ТУРНИФа бизнес-единиц: торгового дома и рыбокомбината.
Назначая время интервью, Владимир Викторович сказал: "Подъезжайте к началу рабочего дня. Хотя нет, позже, часам к девяти...".
- Во сколько же начинается рабочий день генерального директора Управляющей компании?
- В восемь - восемь пятнадцать.
- А заканчивается?
- По-разному. Во всяком случае, не в момент выхода из офиса. Деловые встречи могут продолжаться допоздна.
- Вы жесткий руководитель?
- Одним, возможно, кажусь излишне жестким, другим, напротив, слишком либеральным. При этом ничего сверхъестественного я не требую. Принимая человека на работу, я хочу, чтобы он самостоятельно находил инструменты для успешного решения стоящих перед ним задач, только и всего. Я, кстати, заметил, что для многих владивостокских предприятий характерно заявлять высокие требования к персоналу, не закрепляя их в организационном поведении сотрудников. Наша компания работает иначе. А жесткость, она, на мой взгляд, должна проявляться не в способности кричать на подчиненных, а в умении получать от них нужный тебе результат.
- Чем руководствовались, принимая предложение возглавить УК "Системные решения": финансовой стороной вопроса, профессиональным азартом или чем-то еще?
- Не буду лукавить, и финансовыми перспективами тоже. Но причина в другом. Проработав несколько лет в консультационном бизнесе, я накопил определенный опыт, который хотелось реализовать не консультантом, который рассказывает, как можно что-то сделать, а руководителем, который это делает.
- Ради этого вам пришлось оставить Москву, переживать разлуку с семьей. Это того стоило?
- Моя работа всегда была связана с очень частыми командировками. Специально подсчитал: из последних 6 месяцев, что я жил в Москве, 4 месяца находился за ее пределами. И в таком режиме я работал 2-3 года, предшествующие переезду. Что же касается семьи, то у жены в Москве отлично складывается карьера, и я не думаю, что имею право ставить ее перед выбором: семья или работа. На момент своего переезда я не мог предложить адекватное ее профессиональному уровню и московской зарплате место работы. Со временем мы оба поняли, что расстояние не делает нас чужими.
- Для того чтобы построить карьеру в вашем бизнесе, что важнее: образование, связи, элемент удачи?
- В России связи вообще играют большую роль. 60% топ-менеджеров, с которыми я общаюсь, занимают свои должности благодаря нужным контактам. Но скоро на первый план все-таки выйдет образование. В Москве эта тенденция уже проявляется, скоро придет и на Дальний Восток. При этом под образованием я понимаю не наличие профильного диплома, а набор определенных навыков, когда человек, окончивший университет, не только знает, как что-то делать, а умеет это делать.
- Принимая предложение возглавить компанию, вам было важно, что за человек за ней стоит?
- Да, поскольку наемный топ-менеджер и владелец бизнеса должны смотреть в одном направлении. Не секрет, что многие российские предприниматели стали успешными только потому, что просто вошли в нужный бизнес в нужный момент. Их успех не связан с талантом менеджера, и с ними сложно вести диалог. Владелец компании, которую я возглавляю, не просто хорошо образован в плане бизнеса. Он референтен, и все вопросы обсуждаются нами на равных. Для меня это важно.
- Существует мнение, что при одинаковом уровне подготовки результативность работы руководителя-владельца выше, чем у наемного топ-менеджера, ведь первый кровно заинтересован в результате, а второй всего лишь управляет чужим бизнесом.
- Не согласен. Все зависит от уровня профессионализма менеджера и его шкалы жизненных ценностей. Я не отношусь к тому типу управленцев, которые легко меняют место работы, получая более привлекательное в финансовом плане предложение. Плохо это или хорошо, но я чувствую, что прирастаю к компании душой. Я еще студентом открыл свое дело, поэтому "принцип владельца" по отношению к бизнесу у меня, видимо, уже в крови. Тем более что я наделен большой степенью свободы и большинство решений принимаю самостоятельно.
- Как опытный бизнес-консультант, скажите, можно ли построить бизнес, учась исключительно на чужих ошибках?
- Безусловно, используя чужой опыт, можно избежать многих негативных моментов. Но только собственные ошибки учат по-настоящему. Эмоциональное переживание и проживание опыта невозможно проигнорировать. "Петля обучения" предполагает, что в какой-то момент мы должны получить практический опыт. Еще Гераклит говорил: "Многознание не научает мудрости".
- У скандинавов есть меткая поговорка: "Зависть нужно заслужить". Как думаете, вам завидуют?
- Вряд ли. Я не публичный человек, а люди, с которыми я тесно общаюсь, самодостаточны и обеспечены. И потом, я пока не достиг какого-то ошеломляющего успеха.
- Насколько важны для вас материальные атрибуты успешного топ-менеджера?
- Меня всегда больше интересовала результативность собственного бизнеса, а не соответствующие достатку аксессуары. Но Владивосток подкорректировал мои взгляды. Здесь значение, которое придают внешнему лоску, гораздо выше, чем в других городах России.
- Даже в сравнении с Москвой?
- Как ни странно, да. Это первое, что бросилось в глаза, когда я приехал в этот город. Статус во Владивостоке предполагает не только успех с точки зрения результативности бизнеса, но и внешние аксессуары.
- И вы согласились с этим правилом приморской столицы?
- Мне пришлось это сделать. Если в Москве я вполне обходился костюмами для повседневной носки стоимостью $600-800, то сегодня им на смену пришли Zegna, Brioni и т.д.
- А к правому рулю как относитесь?
- Предпочитаю левый, и с водителем. А лучше... картинг (смеется).
- Скорость и адреналин - ваши "таблетки" от стресса?
- В какой-то мере, да. Правда, нарезав тысячный круг, теряешь остроту ощущений. И надо либо переходить на другой, более профессиональный уровень (а времени на это просто нет), либо менять увлечение.
- Вы ведь еще и заядлый горнолыжник?
- Да, последние лет пять отпуск проводил только на горнолыжных курортах. Но переезд во Владивосток не позволяет делать это так часто, как раньше.
- Владивосток подарил какое-нибудь новое увлечение?
- Здесь я впервые встал на доску, занявшись виндсерфинго. Пару раз, правда, чуть не унесло в море, но я справился.
- Ваш самый близкий друг равен вам по статусу?
- А разве это имеет значение для настоящей мужской дружбы? Когда-то у нас была большая разница в доходах, что никоим образом не влияло на наши отношения. Сегодня разрыв минимален. Мы дружим уже 25 лет, с начальной школы. И расстояние в тысячи километров от Москвы до Владивостока не мешает.
- Как относитесь к зарабатываемым деньгам?
- Я человек эмоциональный, иногда и мне свойственны порывы: живем один раз, была не была! У меня есть товарищ, который зарабатывает меньше, а его счет растет в геометрической прогрессии. У меня так не получается.
- На что никогда не жалеете денег?
- На экипировку горнолыжника и серфингиста трачу, не раздумывая.
- Умеете отличать необходимость от прихоти?
- Отличать-то легко. Противостоять трудно! Одно время хотел купить себе персональный картинг. Остановило только то, что времени выезжать на картодром все меньше.
В то же время у каждого из нас свое представление об этих понятиях. Горные лыжи, например, - прихоть или необходимость? Исходя из соображений рациональности, можно найти более экономичный вид занятий. Купить беговую дорожку и заниматься на ней каждый день куда дешевле (и более полезно для здоровья), чем дважды в год выезжать на горнолыжные курорты. Но по эмоциям это вещи несопоставимые. И если в бизнесе приходится жестко себя ограничивать, то в жизни обязательно должна быть отдушина!
- Какая сумма денег позволяет вам чувствовать себя свободно и комфортно?
- Лично мне нужно совсем немного. Но у меня есть семья, родители, какие-то обязательства. В Москве я часто общался с американцем, волонтером "Корпуса Мира" (как вы знаете, они трудятся бесплатно, им оплачивают только питание и проживание). В этом состоянии он живет уже лет 15, и его все устраивает. Мне понятна его позиция, но все-таки это не мой случай. Как человек бизнеса, я должен подстраиваться под среду, в которой работаю, и "Корпус Мира" для меня - не тот стандарт, с которым можно идти по жизни.
- И все же, если говорить языком цифр?
- Трудно сказать. Но это не тридцать, не шестьдесят и даже не сто тысяч...
- Самый романтичный поступок, связанный с женщиной?
- В моей жизни было столько самых разных ситуаций! Помню, как еще студентами справляли чей-то день рождения в чужом городе. Отдых подходил к концу, деньги, соответственно, тоже, но желание подарить понравившейся девушке цветы было непреодолимо. Забрались с приятелем в охраняемый розарий, нарвали цветов и, спрыгнув с высоты 2-3 этажа, все-таки смогли улизнуть от вооруженного сторожа.
- Вы публичный человек?
- Если и появляюсь на каких-то тусовках, то крайне редко, по большой необходимости.
- Неинтересно?
- Бизнес пока еще не на том уровне, чтобы позволять себе расслабиться. А светская жизнь все-таки засасывает. И потом, я стараюсь использовать свободное время максимально рационально. Возможно, эти мероприятия и помогают установить новые связи. Но еще не факт, что они дадут реальную отдачу в бизнесе. Все зависит от системы жизненных ценностей конкретного человека. Одни, наладив бизнес, погружаются в клубную жизнь, другие - уходят жить в тайгу, получая от этого колоссальное удовольствие (среди моих знакомых есть и такие).
- А вы смогли бы последовать их примеру?
- Может быть, однажды и наступит момент, когда я пойму, что могу притормозить, взять лыжи и на полгода уехать в горы. Но сейчас я к этому не готов. И в ближайшие лет пять вряд ли что-то изменится. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Чем больше человек достигает, тем больше видит возможностей для дальнейшего роста. Сейчас я иду вверх и не хочу останавливаться.
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