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Простая и надежная техника от "Катерпиллар"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Принимая во внимание повышенный интерес дальневосточных компаний к надежной технике, дилер компании "Катерпиллар" на Дальнем Востоке - ООО "Амур Машинери энд Сервисес", при поддержке московского и дальневосточного представительств "Катерпиллар", провели семинар-презентацию нового бульдозера модели D6G. Данная презентация состоялась в Хабаровске в конце июля. На семинар были приглашены более 20 представителей компаний, работающих в строительной, лесозаготовительной и горнорудной промышленности Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

Появление данной модели долго ждали именно в нашем регионе. Причин для этого несколько... Во-первых, D6G - это обновленная версия модели D6D, которая отлично зарекомендовала себя при работе в экстремальных российских условиях и пользуется заслуженным уважением дальневосточных предприятий. Во-вторых, характерным отличием модели D6G является минимальное количество электронных компонентов, что позволяет эксплуатировать машину в условиях удаленности от мест цивилизации и нехватки квалифицированного обслуживания.

Включая в себя все достоинства предыдущей модели, на новом бульдозере произведены некоторые доработки. Стало легче проводить обслуживание гидравлической системы бульдозера благодаря вынесенному блоку золотниковых гидрораспределителей в специальную сервисную точку, доступную с уровня земли. Также произошли изменения в системе торможения: теперь в кабине только одна педаль тормоза, которая останавливает обе гусеницы бульдозера. Сама кабина стала просторнее, а печка мощнее, что важно в суровых климатических условиях Дальнего Востока.

В рамках презентации состоялась демонстрация эксплуатационных возможностей бульдозера модели D6G, изготовленного на заводе "Катерпиллар" в Японии. D6G оснащен двигателем "Катерпиллар 3306" мощностью 175 л.с. В ходе демонстрации бульдозер показал себя как надежная и мощная машина. Потенциальные потребители отмечали легкость управления этой моделью, плавность хода, высокую скорость при бульдозировании. Сразу же после презентации несколько бульдозеров D6G были реализованы, а также получен заказ от различных компаний на партию таких машин.

Проведение подобных семинаров - лишь часть технической поддержки, оказываемой ООО "Амур Машинери энд Сервисес" своим клиентам. Компания "Амур Машинери" располагает мощной технической базой, включающей в себя сервисный центр, передвижные ремонтные мастерские, более 50 человек сервисных инженеров, а также основной склад в Хабаровске с запасными частями на сумму более $3 млн и несколькими локальными складами. Прошедшие обучение специалисты сервисного отдела компании способны в любых условиях произвести квалифицированное обслуживание оборудования "Катерпиллар" в кратчайшие сроки.

Участники семинара отметили привлекательность финансовых инструментов, предлагаемых компанией ООО "Катерпиллар Файненшл", для приобретения оборудования "Катерпиллар". Предлагаемые современные финансовые схемы: лизинг и рассрочка платежа позволяют приобретать оборудование уже сегодня и рассчитываться за него в течение нескольких лет.

Также многих заинтересовала новая сфера деятельности "Амур Машинери" - услуги по предоставлению оборудования "Катерпиллар" в аренду. Это удобный инструмент, который позволит выполнять строительные и дорожные работы, а также осуществлять свою деятельность в сфере ЖКХ. Арендный парк состоит исключительно из нового оборудования: бульдозеров, грунтовых виброкатков, экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков. В процессе эксплуатации у заказчиков будет возможность оценить эффективность, надежность и экономичность оборудования "Катерпиллар".

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