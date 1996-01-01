Энергия будущего создается сегодня

Компания "Энерго-Импульс" монтировала системы энергоснабжения практически на всех крупнейших строительных объектах Хабаровского края последних лет. Среди них - краевой цирк и краевая филармония, бизнес-центр "Дальний Восток", спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена" и торговый центр "НК Сити", онкологический и перинатальный центры. Всего же специалистами "Энерго-Импульса" создано до 80% систем электроснабжения и линий электропередачи в столице ДВФО.

Досье Компания "Энерго-Импульс" была основана в 1995 году с целью выполнения работ в электроэнергетической области по комплектации, монтажу, ремонту и наладке энергетических объектов. Компания производит электромонтажные работы на объектах как промышленного, так и социально-бытового назначения, ведет грамотную и своевременную разработку технической, сметной и приемо-сдаточной документации, в кратчайшие сроки производит оперативные изменения в проекте в соответствии с пожеланиями заказчика и возникающими в ходе работ текущими техническими решениями. Также компания занимается сборкой щитов для своих объектов и на заказ. Для реализации этого направления деятельности была создана команда, состоящая из проектировщиков, конструкторов и профессиональных электромонтажников.

- Предприятие возникло с нуля и первоначально имело в своем штате всего шесть человек. Первым объектом стало здание "Далькомбанка" на улице Ленинградской. Монтировать и прокладывать электрокоммуникации на первых порах приходилось даже директору. Сейчас на предприятии трудятся 32 человека ИТР и 120 рабочих, - рассказывает технический директор и главный инженер "Энерго-импульса" Василий ЗИНОВ.

Со временем портфель заказов компании становился все толще, и вырученные средства в первую очередь шли на развитие производства. Увеличивались и мощности, и производственная база предприятия. Так, если раньше сборочный цех был всего 600 кв. м, то сейчас - 1400 кв. м.

Сегодня "Энерго-Импульс" не очень похож на обычную монтажную фирму. Наличие заготовительных и сварочных участков в цехах, покрасочного и сборочного производства, складов готовой продукции и своей транспортной службы позволяют предприятию в меньшей степени зависеть от заводов-производителей. Кроме того, у компании налажены поставки комплектующих с 14 российских заводов. Все это позволяет сокращать сроки исполнения заказов, снижать стоимость монтажа и наладки, повышает надежность работы оборудования.

Основными заказчиками "Энерго-Импульса" являются ФСУ "Дальспецстрой" и министерство строительства Хабаровского края. "Еще совсем недавно доля заказов Дальспецстроя и Минстроя в наших объемах доходила до 90%, - говорит Василий Зинов. - Сейчас промышленность и предприниматели "зашевелились". Нами выполнены работы для компании "Григ" (с. Ракитное) и завода "Балтика", РАН ДВФО и "Амур-пива", Дальневосточной строительной компании, Домов ветеранов на ул. Серышева и на ул. Льва Толстого, Народной компании, "Хабаровскэнерго", Сбербанка.

Среди "знаковых" объектов, которыми предприятие гордится, - не только краевые стройки. В 1998 году "Энерго-Импульс" своими силами провел полную реконструкцию завода СМС в Хабаровске, единственного предприятия на ДВ, которое выпускало синтетические моющие средства (ныне - "Стим"). Уникальная работа была проведена по заказу артели старателей "Амур".

Тесное взаимоотношение с "Амуром" продолжается и по сей день. Кроме завода "Стим" и "Платинум Арены" "Энерго-Импульс" обустроил энергосистемами отдельный жилмассив "Деревня XXI века", "Промкомплекс-1", "Промкомплекс-2", головной офис в Хабаровске, ГОК "Тас-Юрях" и рудник "Рябиновый".

Тем не менее промышленными и социальными объектами деятельность "Энерго-Импульса" не ограничивается. По словам Василия Зинова, "до 70% всех работ выполняется по объектам жилой недвижимости".

Привлекает предприятие своих клиентов не только высоким качеством работы - "Энерго-Импульс" выполняет весь технологический цикл, от разработки проекта и утверждения сметы до сдачи объекта органам Госэнергоконтроля и сервисного обслуживания запущенной энергосистемы.

Компания работает не только в Хабаровске, но и в других городах края, а также за его пределами - на Камчатке и Сахалине, в Якутии и Приморье. Предприятие участвовало во всех масштабных стройках в Хабаровском крае: в Эльбане была сдана трансформаторная подстанция для построенной тюрьмы, в Хурбе - для школы и больницы, в Бикине и Вяземском - для больниц, в поселке Котиково - для коровника.

"Энерго-Импульс" сегодня является безусловным лидером в своем секторе дальневосточного строительного рынка.

Адрес: 680052, г.Хабаровск, ул. Донская, 2а. Тел./факс: (4212) 22-81-22, 22-78-07, 22-81-06. E-mail: impuls@mail.kht.ru.