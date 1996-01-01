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Дальний Восток пойдет своим путем
Постановление о правилах розничного рынка электроэнергии для Дальнего Востока будет подписано к 1 октября 2006 года. По словам генерального директора ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) Виктора МЯСНИК, правила носят в какой-то мере революционный характер.
В них описан механизм свободной торговли энергией, свободной продажи, но при этом от участников рынка - и энергетиков, и потребителей - требуется полная юридическая ответственность, вводится регламент штрафных санкций, со всеми категориями потребителей, включая население, должны будут заключаться договоры, сообщил В. Мясник.
По его словам, схема оптового рынка электроэнергии на Дальнем Востоке существенно будет отличаться от других регионов.
"У нас будет ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК создается в процессе реформирования энергосистемы Дальнего Востока. - Прим. авт.) - единый закупщик. ДЭК будет окончательно сформирован как энергохолдинг, материнская компания для дочерних обществ - Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) и Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), и при этом будет выполнять функцию сбыта на территории всего Дальнего Востока".
Глава ДВЭУК также сообщил, что сумма бюджетных субвенций на покрытие разницы в тарифах между экономически обоснованным и установленным уровнем тарифа для населения для Дальнего Востока составит порядка 5 млрд рублей ежегодно в течение 3 лет.
"Предполагается, что данная программа позволит в течение трех лет внешне сдерживать тарифы в восточной части таким образом, чтобы они сравнялись с тарифами в западной части. Затем объемы компенсации будут сокращаться, и это бремя ляжет на регионы. Сегодня ФСТ (Федеральная служба по тарифам) разрабатывает механизм распределения дотации среди населения. Возможно, это будет через ДЭК, которая будет получать дотацию с последующим транспортированием ее потребителю", - сообщил В. Мясник.
Гендиректор ДВЭУК отметил, что реформа дальневосточной энергетики идет по плану. На собраниях акционеров, которые прошли во всех обществах (ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Южное Якутскэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК"), было принято окончательное решение о слиянии всех обществ в единую компанию - ОАО "ДЭК". Эти решения были приняты единогласно всеми акционерами, включая миноритарных, а также основных - РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК". Это говорит о том, что реформа, сам подход к ней поддерживаются всеми.
"Развитие реформы идет точно по согласованному ранее графику: консолидация, объемы, резкий рост капитализации, наполнение холдинга активами. В ближайшее время решение собрания акционеров будет узаконено. Я уже говорил, что принятые ранее компании начнут функционировать с 1 января 2007 года, а в настоящее время мы ведем работу по переводу персонала. Реформа обратного хода дать не может", - подчеркнул В. Мясник.
РАО "ЕЭС России" подготовило перечень проектов и площадок первоочередных объектов по вводу генерирующих мощностей общим объемом 20,257 ГВт. На долю объединенных энергосистем (ОЭС) Дальнего Востока приходится лишь 0,773 ГВт.
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