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Первый опыт был при заключении практически каждого контракта
- Накопленный производственный опыт, в том числе по работе с иностранными заказчиками, наличие развитой инфраструктуры, основных и вспомогательных производств, высокий технический потенциал позволяют дальневосточному заводу "Звезда" успешно участвовать в работах по реализации проекта "Сахалин-2".
Нашими заказчиками были "Кваттроджемини" (Финская компания), РР Оффшор Оу (тоже), "Акер Квэрнер" (Норвежская) на строительстве двух БОГТ, "Вайсмюллер Шипбилдинг" (Датская) - заказчик швартовных буксиров. И каждая из них начинала все с самого начала. Заполнение информационной анкеты о заводе, презентация завода, предварительное знакомство, изучение наших технических возможностей, производственных мощностей, потенциала, опыта работы на реализации аналогичных проектов. Затем поступала заявка на подготовку коммерческого предложения на конкретный объем работ и т.д.
И только на проекте строительства двух БОГТ в порту Восточном после ряда срочных работ, выполненных с соблюдением всех требований по качеству, срокам и без нарушений правил ТБ, появилось доверие к нам и перед самым завершением проекта состоялось подписание с норвежской компанией "Акер Квэрнер" Меморандума о взаимопонимании, определяющего основные пути дальнейшего совместного участия в реализации нефтегазовых проектов. И хотя проект завершен, наше деловое сотрудничество продолжается.
Мы получили бесценный опыт работы на международном проекте строительства оснований морских стационарных ледостойких платформ, узнали много нового, освоили современные технологии строительства, приобрели новых партнеров и друзей, которые заинтересованы и, главное, готовы с нами сотрудничать на новых проектах. Мы продолжаем общаться, встречаться и строить планы на будущее, в том числе на перспективы развития предприятия для реализации новых нефтегазовых проектов, которые, как нам известно, не за горами.
В конце прошлого года группа специалистов завода посетила основные три верфи компании в Норвегии, но это совсем другая история.
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