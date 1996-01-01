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Мы ориентированы раскрыть российский потенциал
В соответствии с методикой, оговоренной в СРП по проекту "Сахалин-2", доля российского участия определяется по объемам материалов и оборудования и трудозатратам в человеко-часах. Хотя в СРП нет требования измерять денежную составляющую, мы, понимая важность этого параметра, тем не менее ведем учет и по нему и стремимся максимально увеличивать российское участие в денежном выражении.
В период строительства основной инфраструктуры, в частности морских платформ и завода сжиженного природного газа - СПГ, доля российских предприятий в денежном измерении, возможно, не столь высока. Такие объекты, как завод СПГ, морские платформы, никогда не строились в нашей стране, и нужного опыта, технологий и ноу-хау просто не было.
Тем не менее мы стремимся найти возможность максимально использовать российские компании. Даже при строительстве первого в России завода СПГ российские субподрядчики получают контрактов более чем на $700 млн.
Я должна отметить, что по многим конкурсам сегодня мы уже приглашаем только российские компании, ставшие весьма конкурентоспособными по сравнению с международными. У нас есть замечательные примеры того, как сахалинские компании переняли требования проекта "Сахалин-2" по охране окружающей среды и труда, качеству работ и сейчас очень успешно работают не только на нашем проекте, но и на других сахалинских проектах.
Один из показательных примеров - контракт на предоставление и обслуживание береговой базы на территории Холмского морского рыбного порта, который был заключен с компанией "Сахалин-Шельф-Сервис". В результате порт превратился в крупнейший транспортный узел, оказывающий существенное влияние на экономику района и области. Сегодня услуги "Сахалин-Шельф-Сервис" востребованы и операторами других проектов, например "Сахалин-1" и "Сахалин-5". У нас много и других примеров. Мы разработали и успешно реализуем стратегию развития российского участия, ведем активную коммуникационную кампанию. Мы хотим добиться, чтобы российские компании не боялись участвовать в проекте "Сахалин-2". За последние несколько лет гораздо больше российских компаний стало активно откликаться на приглашение к участию в тендере и готовить конкурентоспособные тендерные предложения. Динамика развития российского участия положительна: уже в прошлом году российским компаниям по стоимости присуждено 87% новых контрактов.
Мы помогаем российским компаниям готовиться к участию в тендерах, рассказываем, как правильно заполнять тендерную документацию. Сейчас специалисты нашего отдела готовят к публикации новую подробную брошюру, в которой планируем подробно рассказать, как вести бизнес с "Сахалин Энерджи", как стать ее подрядчиком.
Когда мне говорят, что российские компании не могут добиться участия в тендерах, я не соглашаюсь. Не хотят прикладывать усилия и работать над собой для победы в тендере - это бывает. Наша деятельность очень открыта и прозрачна. Информация для подрядчиков - как подать заявку на конкурс, как зарегистрироваться, какие тендеры будут объявлены в ближайшие пять лет - размещается на сайте компании, по крупным тендерам мы обязательно публикуем информацию в СМИ. У нас наработана огромная база данных российских компаний, где регистрируется каждая компания, проявлявшая заинтересованность в работе на проекте, и при проведении нового тендера мы приглашаем их к участию в предквалификационном отборе. Ведется активнейшая работа в рамках Совместного комитета - связующего звена между компанией, российской стороной и промышленностью. В его составе - представители Министерства промышленности и энергетики РФ и администрации Сахалинской области. Рекомендации Совместного комитета в обязательном порядке учитываются компанией в контрактной деятельности.
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