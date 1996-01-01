Амурский судостроительный завод и КнААПО делят рабочих

Выступая на торжественном вечере, посвященном Дню воздушного флота России, генеральный директор КнААПО Александр ПЕКАРШ подтвердил информацию об иностранном заказе на боевые машины: "В первую очередь мы должны выполнить контрактные обязательства по поставке самолетов для иностранного заказчика. Сроки очень жесткие. В этом году должны поставить первые самолеты".

Венесуэла, а именно с этой страной Россия заключила контракт на поставку 24 боевых самолетов семейства "Су" (Су-30МК), и есть тот самый "иностранный заказчик". Из-за того, что сроки поджимают, сегодня на предприятии идет усиленная работа по набору рабочего персонала. Профессионалов не хватает, а обучение молодежи в ускоренном темпе специалистов должного уровня для сложного производства пока не дает. Объёмы производства в настоящее время таковы, что в некоторых цехах работают в несколько смен или по продленным сменам. А проблема кадров стоит настолько остро, что даже дано объявление о наборе пенсионеров.

Особую потребность предприятие испытывает в рабочих таких специальностей, как фрезеровщик, токарь, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, сборщик-клепальщик и слесарь-сборщик летательных аппаратов. Работники привлекаются в том числе через центр занятости населения Комсомольска-на-Амуре, а также Амурска, Солнечного, поселка Эльбан и других населенных пунктов Хабаровского края.

Генеральный директор КнААПО, тем не менее, в своем выступлении был полон оптимизма:

- В этом году удалось поднять в воздух самолет Су-80ГП и выполнить первый этап программы летных испытаний. По региональному самолету изготовлен первый агрегат. Большая работа проведена по реконструкции предприятия и его техническому оснащению для производства региональной машины. Мы должны продолжить работу по сдаче агрегатов регионального самолета. Обязаны заключить договор с Минобороны на выполнение очередного оборонного заказа с той целью, чтобы у нас была полноценная загрузка и полнокровно работало предприятие в интересах как инозаказчика, так и Минобороны. Также должны выполнить работы по Бе-103 и Су-80.

Перспектива полной загрузки авиастроительного гиганта обнадеживает. Однако ясности, сколько радость продлится, нет. Можно только предположить - по иностранному заказу предприятие обеспечено работой года на три.

Но "хорошо" без "плохо" редко бывает. В Комсомольске промышленных гигантов два - КнААПО и Амурский судостроительный завод. Так сложилось, что затишье на производстве одного из них совпадало с ростом объемов на другом, и квалифицированные специалисты перетекали с КнААПО на ОАО "АСЗ" и обратно. Теперь же оба завода обеспечены заказами, в том числе и иностранными. При этом возвращение авиастроителей на родное предприятие неизбежно хотя бы потому, что заработная плата на КнААПО больше (в хорошие времена, года два-три назад, рабочие и инженеры получали на КнААПО по сдельной от 15 до 25 тыс. руб.) Таким образом, уже скоро рабочие потребуются Амурскому судостроительному заводу.