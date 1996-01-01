Поплатились за сборы

Хабаровское УФАС удовлетворило жалобы милиции и коммерсантов на ДВЖД, сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Хабаровскому краю.

УФАС признало обоснованными жалобы Линейного отдела внутренних дел на станции Комсомольск Дальневосточного УВД на транспорте и председателя Совета предпринимателей Верхнебуреинского района поселка Чегдомын на действия РЖД. В вину ДВЖД ставится необоснованное взимание Комсомольской дирекцией по обслуживанию пассажиров платы за въезд автомобилей на места общего пользования железнодорожных станций с целью получения груза, багажа и грузобагажа. Антимонопольщики предписали ДВЖД не допускать действия, создающие угрозу нарушения пункта 1 статьи 5 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".