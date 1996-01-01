Порт Советская гавань пошел с молотка

25% акций порта Советская Гавань были проданы за 2 млн 825 тыс. рублей, покупатель пожелал не афишировать свое имя. Как рассказали в минимуществе края, начальная цена акций составляла 2 млн 800 тыс., в результате торгов их стоимость выросла всего на 25 тыс.

Ранее проданный пакет принадлежал Хабаровскому краю, остальные 75% ценных бумаг - собственность других учредителей предприятия. По словам специалистов минимущества края, в следующем году планируется начать строительство в порту Советская Гавань терминала по отгрузке железной руды. Пропускную способность терминала предполагается довести до 7 млн тонн к 2010 году. Пока ведутся предварительные работы - готовится проект и проводится экологическая экспертиза. Проект оценивается в $90 млн. По оценкам экономистов, в бюджет Совгаванского района терминал ежегодно сможет перечислять до 100 млн руб.