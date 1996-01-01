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Умеют русские покупать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня порт в бухте Троица, что в п. Зарубино, торжественно встречает племенных коров. Судно, на котором прибывают животные, интеллигентно названное пресс-службой АПК плавучей фермой, официально именуется скотовозкой.

Австралийцам не привыкать торговать скотом, поэтому они не стесняются истинных названий. Судно, прибывающее к нам сегодня, принадлежит компании, которая ежегодно продает более 1 млн коров про всему миру. В пути животные провели почти 3 недели. Из 3,4 тыс. коров 1,8 тыс. останутся в Приморье, остальным предстоит нелегкий путь в Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономную области.

Коровы к нам прибывают стельные, беременные то есть, и хотя, как говорил герой мультфильма Матроскин, "корова по квитанции одна", фактически Приморье получит животных больше. Более того, как удалось узнать "ЗР" из информированных источников, одна в пути отелилась. Племенные коровы закуплены в рамках нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса. Хозяйства края приобретают животных по лизингу, 19,7 млн руб. будет направлено администрацией края в хозяйства на уплату первоначального взноса, карантинные мероприятия и прочее.

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