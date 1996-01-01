Как настроиться на работу после отпуска

Это миф, что после отпуска человек с новыми силами приступает к работе. На уровень прежней трудоспособности он выходит в лучшем случае через несколько дней. Но есть способы сократить этот срок. Например, как пишут "Ведомости", продолжая во время отлучки выполнять служебные обязанности.

Раньше Виктории ПЫЖОВОЙ, коммерческому директору орловской производственной компании "Практика", выход из отпуска давался нелегко. "После возвращения трудно удержать состояние эмоционального подъема и настроиться на рабочий лад", - говорит она. "После отпуска человек всегда сталкивается с проблемой адаптации к новому стилю жизни, - поясняет Анна БУРОВА, заместитель гендиректора консалтинговой компании "Экопси консалтинг". - Окружающие ждут активности, свершений, конкретных результатов, но, отстранившись даже на короткий срок от дел, человек никогда эффективно не включится в работу и не приспособится к привычной среде, если сам не даст себе времени для адаптации".

Скорость возвращения в рабочее состояние зависит от степени ответственности сотрудника, считает Елена ПОЛЕВАЯ, управляющий партнер хедхантинговой компании RusHunt. Топ-менеджеры крупных компаний, как правило, не имеют возможности отдыхать 24 дня подряд и, чтобы не нарушать процесса управления, уходят в отпуск обычно лишь после того, как выполнена та или иная задача или завершен цикл работ, отмечает Полевая. При этом разбивают свой отпуск и отдыхают по 5-10 дней. И даже в этом случае находятся в курсе дел компании, связываясь с подчиненными по мобильному телефону и электронной почте.

Марина ГЕТМАНСКАЯ, заместитель генерального директора маркетингового агентства AG Loyalty, отдыхая этим летом в Хорватии, в некоторые дни получала до 10 звонков.

"Август - время планирования, и представители некоторых компаний хотели договориться о встрече", - поясняет она. По мнению Гетманской, когда на отдыхе продолжаешь выполнять небольшие дела, возвращаться к работе гораздо легче. Ее первый рабочий день после отпуска затянулся до полуночи. "Я успела составить график встреч на неделю вперед, обсудить предстоящие презентации и провести совещания с подчиненными", - рассказывает она. Такого подхода придерживается и Александр СИВОГРИВОВ, вице-президент по организационному развитию и работе с людьми компании "Евросеть". Находясь в отпуске, он каждый вечер просматривает sms-сообщения от подчиненных, как минимум раз в три дня связывается с ними по телефону и уже за пару дней до выхода на работу начинает заниматься планированием и назначать деловые встречи.

Топ-менеджерам обычно не нужно время на раскачку - они входят в работу практически моментально, менеджерам же среднего звена, чтобы войти в курс дела, требуется время, говорит Полевая из RusHunt. При этом не стоит пытаться сразу включиться в стопроцентный рабочий ритм, советует гендиректор консалтинговой компании "Организация времени" Глеб АРХАНГЕЛЬСКИЙ. По его мнению, лучше всего заняться простой, осмысленной работой - разгрести бумажные завалы на столе, полистать ежедневник, вспоминая, о чем шла речь до отпуска, поговорить с коллегами о последних событиях в компании. "Как правило, человеку требуется три-четыре дня, чтобы вернуться к работе", - отмечает он.

"Во время отпуска у некоторых людей начинается переосмысление жизни, они вдруг понимают, что занимаются чем-то не тем, и нередко принимают решение все изменить", - обращает внимание Юлия ИВАНОВА, старший консультант, руководитель московского офиса компании по подбору персонала THI Selection. По этой причине не стоит сразу же нагружать сотрудника ответственными проектами. В противном случае, испытывая синдром послеотпускной депрессии, он может просто написать заявление об уходе, предупреждает она.

Но у работодателей на этот счет свои соображения и предоставить время на раскачку готов далеко не каждый из них. В страховой компании "Росно", по словам ее пресс-секретаря Елены АКИМКИНОЙ, уходя в отпуск, сотрудник передает свои дела коллеге и по возвращении в первый же день обязан их принять обратно.

"Абонентский бизнес предполагает непрерывный процесс работы, поэтому никаких привилегий в связи с возвращением из отпуска у нас нет", - подчеркивает Акимкина.

Виктория Пыжова из "Практики" тоже не дает себе поблажек. Чтобы избежать плохого настроения после отпуска, сейчас она отдыхает не больше недели каждые полгода и даже в эти дни регулярно звонит коллегам и поставщикам компании. "Поскольку я вынуждена все время держать руку на пульсе, включаться потом в рабочий процесс мне не сложно", - признает она.