Парфюмерам вернут спирт

Законодатели решили пойти навстречу участникам парфюмерного рынка. В осеннюю пленарную сессию Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий от лицензирования и введения ЕГАИС производителей и поставщиков целого ряда категорий спиртосодержащей парфюмерной продукции.

К производителям биологически активных добавок, которые также попали под действие закона №102, чиновники оказались менее лояльны: к фармацевтам авторы "парфюмерных" поправок пока не готовы прислушаться.