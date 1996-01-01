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Непобедимый госзаказ
Как пишет деловая газета "Бизнес", чиновники предлагают жестко разграничить перечень товаров, работ и услуг, которые должны распределяться либо через аукционы, либо исключительно путем проведения конкурсов. Проект соответствующего постановления антимонопольной службы уже направлен в правительство.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) признают, что в отсутствии постановления правительства о том, какие именно товары и услуги при выполнении госзаказа должны выставляться на аукционы, многие заказчики игнорируют предписанные законом требования и определяют процедуру выявления победителей по своему усмотрению. В итоге, говорит начальник управления ФАС по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Михаил ЕВРАЕВ, нарушителя можно привлечь к ответственности только в том случае, если были не соблюдены те или иные требования проведения конкурсов.
Так, основные нарушения со стороны организаторов госзаказа, по наблюдениям ФАС,- это несвоевременное размещение информации о проведении торгов, произвольные требования по предварительной квалификации участников и, наконец, отсутствие критериев определения победителей по итогам конкурса. Самые большие претензии бизнес высказывает двум госзаказчикам: Федеральному агентству по образованию и Пенсионному фонду. А это означает, говорит Евраев, что победители конкурсов по-прежнему отбираются по субъективной оценке.
"Если изначально можно выставить требования по качеству поставляемых товаров, оказанию услуг, то необходимо проводить только аукцион", - настаивает Евраев, приводя в пример поставки топлива или продуктов питания. Но когда речь идет о выполнении нестандартных работ, оказании услуг, то можно ограничиться конкурсом, считают в ФАС.
Кроме того, ФАС предлагает ликвидировать ограничения при проведении электронных аукционов, которые сейчас нельзя проводить на сумму не более 500 тыс. руб. Соответствующие предложения ФАС и Минэкономразвития уже направлены в правительство.
Вице-президент общероссийской общественной организации "Федерация защиты предпринимателей" Юрий ГЛОЦЕР соглашается, что сейчас по-прежнему существует масса вариантов выиграть конкурс в обход законодательства. Например, рассказывает он, из шести конкурсантов, претендующих на тот или иной лот, четыре компании, представляющие интересы одного лица, готовы за определенное вознаграждение выйти из игры. В итоге исход борьбы за лот среди оставшихся претендентов становится фактически предрешенным.
"Поэтому следовало бы изменить механизм проведения аукционов или конкурсов: увеличить количество заказчиков, список которых сейчас ограничен определенными федеральными, региональными и муниципальными структурами", - полагает Юрий Глоцер. Одним словом, уточняет он, если речь идет о закупке школьного оборудования, то заказчиком должно выступать не государственное профильное ведомство, а сама школа, знающая потребности и пожелания учащихся. "Даже если представить себе, что поставщик договорится с заказчиком, то объем взяток будет значительно меньше", - полагает вице- президент общероссийской общественной организации "Федерация защиты предпринимателей". В свою очередь совладелец рекламной группы "Кватро" Ирина КАГРАМАНОВА отмечает, что существующая конкурсная система госзаказа не рассматривает альтернативные предложения, позволяющие повысить эффективность реализуемых программ за счет хорошей идеи. "Не секрет, что нестандартный подход в рекламе, например, позволяет экономить на объемах и удешевляет стоимость работ. Было бы логично, если в конкурсной документации жестко задавались цель и сроки достижения проекта, а стратегию предлагали бы участники конкурса", считает Каграманова.
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