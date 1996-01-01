Решение о создании ДЭК примут 7 ноября

Акционеры ОАО "Амурэнерго", ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Южное Якутскэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" на общем собрании 7 ноября во Владивостоке рассмотрят вопросы о создании ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК).

Акционерам предстоит избрать совет директоров, генерального директора, правление и ревизионную комиссию ОАО "ДЭК". По сведениям "ЗР", количественный состав совета директоров ОАО "ДЭК" составит 15 человек, правления - 8 человек, ревизионной комиссии - 5 человек.

ОАО "ДЭК" создается в процессе реформирования энергетики Дальнего Востока. Предполагается, что компания приступит к операционной деятельности с 1 января 2007 г.