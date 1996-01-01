Хабаровские НПЗ получат врезки с ВСТО

Строительство врезок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных на территории Хабаровского края, в строящуюся нефтепроводную систему Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) будет начато на втором этапе ее строительства. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции в Москве.

"Я встречался с президентом (РФ) по этому вопросу. Он дал поручение обеспечить врезки при строительстве второй очереди нефтепровода, когда будет строиться распределительная сеть внутри России", - сказал он. "Было бы крайне досадно возить нефть цистернами вдоль нефтепровода", - пояснил он.

Губернатор напомнил, что на территории Хабаровского края работают два НПЗ - Хабаровский (мощностью 5 млн тонн, принадлежит НК "Альянс") и Комсомольский (мощностью 7 млн тонн, принадлежит НК "Роснефть"). Ранее председатель совета директоров НК "Альянс" Муса БАЖАЕВ сообщал, что его компания, наряду с "Роснефтью", ведет переговоры о строительстве отвода от ВСТО.

Напомним, что реализацию проекта ВСТО предполагается осуществить в два этапа. На первом этапе предусматривается строительство участка нефтепровода Тайшет-Сковородино (2,4 тыс. км) и сооружение нефтеналивного терминала на побережье Тихого океана мощностью 30 млн тонн нефти в год. На втором этапе предполагается строительство участка нефтепровода Сковородино-побережье Тихого океана. Планировалось, что в случае строительства ответвления на Китай в этом направлении будет поставляться 30 млн тонн в год, по маршруту Сковородино-Тихий океан - 50 млн тонн. Трасса проектируемого нефтепровода проходит по территориям 7 субъектов РФ - Иркутской, Читинской и Амурской областей, Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев.