Бывшие акционеры "Дальполиметалла" вспомнили о своих правах. К чему бы?

24 августа в дальнегорском ДК "Горняк" состоялось собрание акционеров ОАО "Дальполиметалл" - фактически уже не существующего предприятия. Они собрались, чтобы разобраться в ситуации, попытаться восстановить свои права как акционеров. Всего собралось 48 человек - держателей 706 акций ОАО "ДПМ", хотя владельцами акций старого ОАО "ДПМ" являются несколько тысяч дальнегорцев.

В середине 90-х, во время приватизации госпредприятия "Дальполиметалл", на его базе было создано АО "Дальполиметалл". Часть акций досталась работникам предприятия, часть купило население за ваучеры, а контрольный пакет акций принадлежал администрации города. С тех пор после ряда реорганизаций, прошедших с 1996 по 2006 г., на базе терпящего банкротство "Дальполиметалла" было создано ОАО "Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл". Как сообщило руководство предприятия, нынешний "ГМК" не является правопреемником старого ОАО "ДПМ". А значит, сегодняшние владельцы "ГМК" не признают прав акционеров ОАО "ДПМ". Но многие миноритарные акционеры ОАО "ДПМ" с таким положением не согласны и считают себя законными совладельцами предприятия.

На встрече бывших акционеров присутствовали председатель профкома "ГМК-ДПМ" Леонид СИНЕВИЧ, председатель комитета по управлению имуществом Дальнегорского городского округа Раиса КОЗЫРЕВА, вице-мэр Владимир КИРИЧЕНКО. Собрание решило создать рабочую группу, которая займется расследованием ситуации с акциями. В ее состав войдут 7 человек. Пока определились с кандидатурами 5 членов группы. Еще один человек, по предложению собрания, должен войти в состав рабочей группы от администрации ДГО, кандидатуру седьмого участника предложат позже.

К расследованию будут подключены профессиональные юристы. О его ходе рабочая группа будет информировать акционеров на общих собраниях. По словам члена рабочей группы Александра ИВАНЧЕНКО, к сотрудничеству приглашены все акционеры бывшего "Дальполиметалла".