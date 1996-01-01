Логистика по-Восточному

На прошедшей неделе министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН провел совещание, по реализации проектов, финансируемых в 2006 г. из госбюджета в рамках Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России в 2002-2010 годы". Единственный включенный в нее дальневосточный проект - развитие транспортного узла Восточный - Находка. Подробности "ЗР" рассказал с вице-президент Российской логистической ассоциации, директором ООО "Восточный логистический контейнерный терминал" Герман ЗВЕРЕВ.

- Герман Станиславович, почему именно этот проект нашел поддержку в правительстве, ведь в Приморье давно выдвигают идеи создания логистического центра, и не одного?

- Действительно, концептуальные подходы к развитию транспорта и логистики в Приморье обсуждаются давно, но наш проект перешел в практическую стадию, хотя были и есть другие проекты. Он был анонсирован около трех лет назад в виде не связанных между собой проектов строительства терминалов и железнодорожной инфраструктуры в районе транспортного узла Восточный - Находка, и в таком немного хаотичном виде его включили в федеральную и краевую программы модернизации транспортного комплекса на 2002-2010 гг.

В прошлом году перед приездом в Приморье министров Германа ГРЕФА и Игоря ЛЕВИТИНА эти разрозненные проекты в рамках концепции, над которой работали ДНИИМФ, Тихоокеанский центр стратегических разработок и Дальневосточный госуниверситет путей сообщения, были сведены в единое целое - проект транспортно-логистического узла. Это подразумевает не только строительство терминального оборудования и причальной стенки, но и расширение железнодорожных подходов, станций и строительство автомобильной дороги.

Место выбрано не случайно. Транспортный узел Восточный - Находка дает две трети грузооборота Приморья, в том числе около 70% контейнерного потока, всего 35 млн тонн. Это самый глубоководный порт края и всего Дальнего Востока.

- Но ВМТП еще с 1996 г. вынашивает совместно с ДВЖД идею логистического центра (проект создания Южного приморского терминала).

- Да, это так, но у ВМТП решение этой задачи сложнее, ведь он со всех сторон зажат городом. Задача - решаемая, но подходы к развитию ВМТП не могут быть экстенсивными в силу объективных причин.

Вообще, есть два пути развития портов - европейский и китайский. В Европе, например в Париже, Берлине и других городах, очень маленькие порты, зажатые со всех сторон застройкой. На Сене - 37 портов! И никто не даст им разрушать постройки, тем более исторические. А если и дадут, то обойдется это очень недешево... Они вынуждены заниматься точечной застройкой, изощряться в оборудовании и стивидорных технологиях, специализироваться только на некоторых видах грузов: А китайцы приходят на чистое место. И корейцы так делают. Вот в Пусане, в черте города, старый порт будут закрывать и уже построили новый - Нью-Пусан.

У нас в крае можно реализовать оба пути. В Восточном есть пространственная свобода, поэтому для развития транспортного узла Восточный - Находка могут быть использованы экстенсивные технологии. Мы хотим развиваться по китайскому пути: использовать глубины и пространственную свободу, чтобы увеличить объем терминального оборудования, соединить его четырехрядной автодорогой, расширить железнодорожную станцию Находка - Восточная. Сейчас между ней и разъездом Хмыловка достраивается второй путь. Здесь инвестиции дадут быстрый эффект, то есть прирост грузооборота, по нашим оценкам, к 2010 г. - 80 млн тонн.

- Из публикаций центральных изданий и высказываний правительственных чиновников напрашивается вывод, что все-таки большее внимание центр уделяет портам и логистике в Новороссийске, Мурманске и Санкт-Петербурге, хотя Игорь Левитин еще в прошлом году в интервью журналу "Профиль" упоминал о необходимости логистического центра в Находке.

- Да, внимание центра к Мурманску и Новороссийску - колоссальное, но сейчас идет увязывание этих проектов с нашим, ведь России нужна единая логистическая система, поэтому министр и отметил наш проект. Кстати, на недавнем совещании я докладывал ему основные его параметры.

На проектно-изыскательские работы и обоснование инвестиций по проекту из федерального бюджета выделено 53 млн руб.

- А есть ли шансы на дальнейшее участие государства в софинансировании проекта из средств Инвестиционного фонда?

- Шансы есть. Уже известны проекты, включенные в "топ-лист", которые будут профинансированы не в этом, так в следующем году. А наш проект в "листе ожиданий", и чтобы продвинуться дальше, нужно подготовить техническую документацию и обоснование инвестиций, чем мы сейчас и занимаемся. В плане пространственно-планировочных решений будем работать с ДНИИМФом, "Дальгипротрансом" и одним из столичных институтов, а также с сингапурской проектной компанией. Price Waterhouse Coopers, которая помогала нам готовить расчеты для МЭРТ, готова продолжить работу с нами и помочь в поиске потенциальных инвесторов.

На выходе мы должны получить предложения по инженерным решениям, расчеты по общему объему инвестиций и проекты нормативных актов о возможном механизме государственно-частного партнерства. В первом квартале 2007 г. предстоит пройти госэкспертизу проекта, вот тогда и можно будет более реально оценить наши шансы на включение в "топ-лист" Инвестиционного фонда.

- Назовите хотя бы оценочно потребность в инвестициях. Есть ли уже сейчас инвесторы, готовые в нем участвовать?

- Ориентировочно на реализацию проекта потребуется более 6,6 млрд руб.

В заключение отмечу, что создание логистического центра в Восточном и строительство там складов временного хранения увеличат грузопоток, и не только транзитный, а это подтолкнет к созданию в крае сборочных производств.