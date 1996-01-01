Япония на съезд рыбаков приедет

Сегодня во Владивостоке открывается Первый международный съезд рыбаков.

На мероприятии уже аккредитовалось более 300 участников. Помимо российских рыбаков ожидается приезд делегаций из Исландии, США, Норвегии, Бельгии, Германии, Новой Зеландии, Китая, Южной Кореи. Как рассказали "ЗР" организаторы форума, последние события, связанные с задержанием в районе острова Танфильева южнокурильской гряды российскими пограничниками японской шхуны "Киссин-мару 31" и гибелью 35-летнего рыбака Мицудзиро МОРИТА, не повлияли на планы японской делегации, и она примет участие в работе съезда.