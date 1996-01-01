Левши зарабатывают больше правшей

Национальное Бюро Экономических Исследований опубликовало любопытный доклад о превосходстве левшей над правшами. Исследование провели специалисты из Колледжа Лафайета и Университета Джонса Хопкинса.

Как оказалось, выпускники высших учебных заведений, у которых более развита левая рука, зарабатывают на 13% - 21% (в зависимости от продолжительности обучения) больше, чем их однокашники - правши. Однако эта тенденция проявляется только в отношении мужчин, леворукие и праворукие женщины здесь демонстрируют одинаковые результаты. Кроме того, выяснилось, что левши чаще, чем правши, становятся высококлассными специалистами (53% против 38%).