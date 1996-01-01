Совладелец Владрыбпорта попал под ФАС

Приморское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ (Приморское УФАС) привлекло к административной ответственности ЗАО "Геотэкс" (Москва) за неуведомление антимонопольного органа о приобретении свыше 20% ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владрыбпорт).

"Совершая данную сделку, ЗАО "Геотэкс" не выполнило требования, установленные двумя законами - Законом РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и Законом РФ "О естественных монополиях", не уведомив о ней в установленный срок антимонопольный орган", - сообщается в пресс-релизе УФАС.

Исполняющим обязанности руководителя Приморского УФАС России Виктором ТРЯКИНЫМ рассмотрены два дела об административных правонарушениях, возбужденных в отношении ЗАО "Геотэкс" и должностного лица по признакам нарушения части 1 статьи 19.8 КоАП РФ.

В результате рассмотрения дел вынесены постановления о назначении административного наказании юридическому лицу - ЗАО "Геотэкс" в виде наложения административного штрафа в размере 100 тыс. руб., а также о назначении административного наказания должностному лицу - генеральному директору ЗАО "Геотэкс", в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.