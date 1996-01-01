Порт Посьет теряет выручку

ОАО "Торговый порт Посьет" в I полугодии 2006 г. увеличило чистую прибыль на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. - до 64 млн 846 тыс. руб.

Согласно отчету, выручка компании за I полугодие снизилась на 9,5% до 116,5 млн руб. из-за снижения грузооборота, в частности во II квартале на 35%.