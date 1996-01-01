Государство увеличило долю во "Владивосток Авиа" до 52,16%

ОАО "Владивосток Авиа" увеличило уставный капитал на 25 643 856 руб. за счет конвертации акций присоединенного ОАО "Авиакомпания Хакасия" (Республика Хакасия).

В настоящее время уставный капитал АО "Владивосток Авиа" составляет 525 581 000 руб. Разделен на 525 581 000 обыкновенных акций номиналом 1 руб.

По сведениям "ЗР", доля государства в уставном капитале АО "Владивосток Авиа" выросла с 51% до 52,16%. В то же время ЗАО "Альянс-Пром" (дочерняя компания ОАО "Группа Альянс", управляет промышленными активами "Группы Альянс") снизило долю в уставном капитале АО "Владивосток Авиа" с 17% до 16,17%, ЗАО "Дальневосточная акционерная страховая компания" (ДАСК) - с 12,395% до 11,79%, ООО "Аэро-Груз" (подконтрольно менеджменту "Владивосток Авиа") - с 6,211% до 5,91%.