Электроэнергетика Дальнего Востока на пороге перемен

Постановление о правилах розничного рынка электроэнергии для Дальнего Востока будет подписано к 1 октября 2006 г. По словам генерального директора ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) Виктора МЯСНИК, правила носят в какой-то мере революционный характер.

В них описан механизм свободной торговли энергией, свободной продажи, но при этом от участников рынка - и энергетиков, и потребителей - требуется полная юридическая ответственность, вводится регламент штрафных санкций, со всеми категориями потребителей, включая население, должны будут заключаться договоры.

"Правила подразумевают, что и потребители, и энергетики должны планировать энергопотребление на сутки вперед и строго соблюдать заявленные объемы. И так будет проходить по всей России. Это сложнейший механизм", - сообщил В. Мясник.

По его словам, схема оптового рынка электроэнергии на Дальнем Востоке существенно будет отличаться от других регионов.

"У нас будет ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, создается в процессе реформирования энергосистемы Дальнего Востока) - единый закупщик. ДЭК будет окончательно сформирован как энергохолдинг, материнская компания для дочерних обществ - Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) и Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), и при этом будет выполнять функцию сбыта на территории всего Дальнего Востока".

Глава ДВЭУК также сообщил, что сумма бюджетных субвенций на покрытие разницы в тарифах между экономически обоснованным и установленным уровнем тарифа для населения для Дальнего Востока составит порядка 5 млрд руб. ежегодно в течение 3 лет. "Эта сумма будет направлена на компенсацию роста тарифов, подчеркну - не на его искусственное сдерживание, а именно на компенсацию. Вы знаете, что в последние 3 года рост тарифов был дважды искусственно снижен относительно фактической инфляции, что поставило энергетику в тяжелейшие условия. Грамотный механизм компенсации, предложенный энергетиками, позволит развивать отрасль, и при этом не пострадает потребитель. Такие решение правительства есть. Предполагается, что данная программа позволит в течение трех лет внешне сдерживать тарифы в восточной части таким образом, чтобы они сровнялись с тарифами в западной части. Затем объемы компенсации будут сокращаться, и это бремя ляжет на регионы. Сегодня ФСТ (Федеральная служба по тарифам) разрабатывает механизм распределения дотации среди населения. Возможно, это будет через ДЭК, которая будет получать дотацию с последующим транспортированием ее потребителю".

Гендиректор ДВЭУК отметил, что реформа дальневосточной энергетики идет по плану. "На собраниях акционеров, которые прошли во всех обществах (ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Южное Якутскэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК". - Прим. авт.), было принято окончательное решение о слиянии всех обществ в единую компанию - ОАО "ДЭК". Эти решения были приняты единогласно всеми акционерами, включая миноритарных, а также основных - РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК". Это говорит о том, что реформа, сам подход к ней и те результаты, которые мы уже получили, поддерживаются всеми. Развитие реформы идет точно по согласованному ранее плану: консолидация, объемы, резкий рост капитализации, наполнение холдинга активами и решение масштабных задач. В ближайшее время решение собрания акционеров будет узаконено. Я уже говорил, что принятые ранее компании начнут функционировать с 1 января 2007 г., а в настоящее время мы ведем работу по переводу персонала. Реформа обратного хода дать не может", - подчеркнул В. Мясник.

По его словам, первыми шагами новой компании станет вложение средств в техническую надежность и развитие энергосистемы. "Что такое объединенная энергосистема? Если каждая по отдельности энергосистема имела 15-16 млрд руб. оборота в год, то объединенная - ДЭК - это уже 46 млрд, колоссальная финансовая фондоемкость. Это большие возможности привлечения кредитов на строительство, это большие возможности модернизации. Сегодня есть большие проекты по Хабаровску, где необходимо вводить ряд мощностей, которые запаздывают со строительством. Есть проекты в масштабе всего Дальнего Востока - мы рассматриваем соединение изолированных северных частей территории Якутии, Хабаровска, Приморья, где сегодня есть масса мелкомоторных дизельных станций, которые по сегодняшним подсчетам требуют около 2 млрд руб. То есть программа есть, мы будем вкладывать деньги в первую очередь в техническую надежность и, во-вторых, в развитие наших возможностей, в увеличение рынка электроэнергии. У нас нет дефицита, а есть большие резервы мощностей, и нам надо их использовать".

РАО "ЕЭС России" подготовило перечень проектов и площадок первоочередных вводов генерирующих мощностей общим объемом 20,257 ГВт, рекомендуемых к реализации в ближайшие 5-7 лет и нацеленных на устранение узких мест в энергосистемах. На долю объединенных энергосистем (ОЭС) Дальнего Востока приходится лишь 0,773 ГВт.

"Вкладывать в энергетику будет уже само государство. На западе это будет строительство генерации и тепловых мощностей, на востоке - вложения в инфраструктурное развитие сетевого хозяйства: электрических и тепловых сетей", - сказал В. Мясник.