Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коррупционеры попали в "Единое окно"
Половина всех обращений в администрацию Владивостока адресовано Управлению муниципального имущества архитектуры и градостроительства (УМИАГ). Это подразделение одно из самых молодых в структуре мэрии. УМИАГ был создан ровно год назад путем слияния управления муниципальной собственности и управления градостроительства и архитектуры.
Об особенностях и специфике работы самого востребованного подразделения мэрии "ЗР" рассказал его руководитель Николай АРЖАНОВ.
- Самое важное было - добиться лучшей организации чиновничьего аппарата. По мнению главы города Владимира НИКОЛАЕВА, все вопросы, связанные с выдачей разрешений на землепользование, аренду, строительство, должны были решаться более оперативно. Одновременно с этим речь шла о наполнении доходной части бюджета. Для сравнения, в 2003 г. в бюджет города от предыдущей структуры поступило 300 млн руб., в 2004 г. - 350 млн руб., в 2005 г. - 1 млрд 100 млн. руб. Цифры показывают, что нам удалось значительно повысить доходную часть бюджета.
- В начале 2005 г. были подняты ставки аренды. Может, за счет них произошло увеличение?
- Да, ставки аренды были подняты. Однако администрация прислушалась к предпринимателям и ввела корректирующий коэффициент 0,4 для субъектов малого бизнеса. Сегодня у нас 1,3 тыс. договоров по аренде городских помещений, причем все арендаторы уже обзавелись свидетельствами "малого" бизнеса, поэтому для них значительного поднятия не произошло. Это не просто слова, это правдивое отражение ситуации. За первое полугодие 2006 г. доходы от аренды 112 млн руб. Если бы не было корректирующего коэффициента, то поступлений в бюджет было бы на 113 млн руб. больше. В 2005 г. хорошие результаты показала приватизационная программа. Она дала нам более 500 млн руб. При этом все замечания и жалобы предпринимателей были учтены. Приватизация 2006 г. не вызывает никаких нареканий у специально созданной рабочей группы, куда вошли представители бизнеса. К сожалению, в этом году отмечается низкая предпринимательская активность, поэтому мы решили сменить форму подачи предложения о цене с открытой на закрытую. Надеемся, что она будет для бизнеса более привлекательной.
- В последнее время предприниматели высказывали претензии к вашему отделу приема и выдачи документов, хотя при этом сами выступали за его создание. Какова сейчас ситуация?
- Открытие "Единого Окна" разгрузило специалистов УМИАГ и нанесло удар по коррупции. Возможно, сроки ответов запаздывают, но на фоне того, что было в УМС раньше, это не самое страшное. Когда я сюда пришел год назад, предпринимателям выделяли 2 дня в неделю на прием у специалистов. В эти дни люди шли сотнями. Работа была практически парализована. Решались только те вопросы, за которыми стояли юридические фирмы. Они "дружили" с чиновниками, и им был дан "зеленый свет". Теперь мы их развели, и стало легче работать. Ко мне на прием приходили такие юристы и жаловались, что я их "хлеба" лишил. Без преувеличения скажу, что "Единое окно" существенно облегчило жизнь как предпринимателям, так и специалистам УМИАГ. Сегодня предпринимателю не нужно занимать очередь в 5 утра, чтобы сдать документы. Он может прийти на Партизанский проспект, 13 с 9 до 17 и сдать бумаги.
- Скажите, стартовавшая земельная реформа добавила вам головной боли? Ведь сегодня это самая актуальная проблема для бизнеса. Предприниматели крайне встревожены будущим оформлением земельных участков...
- Оформление земли в собственность юридическими и физическими лицами выходит на первый план - выкуп земли начался. В настоящее время уже подано более 50 заявок. Кто владеет информацией, знает, что с 1 января 2008 г. планируется увеличить кадастровую стоимость земельных участков в 40 раз. Поэтому выкупать землю нужно сегодня. Так, как это делает компания "Приморнефтепродукт". Они подали заявки на выкуп земли под всеми своими АЗС во Владивостоке. Будет оформляться земля и под многоэтажными жилыми домами. Выкупать ее должны общества собственников жилья: ТСЖ, ТОСЫ либо управляющие компании. Рекомендую всем, кого это интересует, начинать сегодня, чтобы потом не было вала документов. А то многие ждут, что будут приняты льготы или амнистии. Судя по курсу правительства, надеяться на это не стоит.
- Земля - это деньги для муниципальных образований. Чем завершился "земельный" конфликт между администрацией Владивостока и администрацией Приморского края?
- Нам удалось доказать нецелесообразность передачи городских земель в край. Губернатор отозвал законопроект из ЗС ПК. Пока все, как прежде, - каждый занимается своим делом. Хочу заметить, что после того как пройдет разграничение земли между федеральными органами, субъектами РФ и органами местного самоуправления, ставки арендной платы будет определять тот орган, за которым она закреплена. Это уменьшит время согласования.
- Работы с каждым месяцем прибавляется, а что с кадрами? Хватает ли специалистов, которые будут разгребать этот гигантский документооборот?
- С момента моего вступления в должность произошли серьезные кадровые изменения - уволено более 100 человек. Оставили только тех, кто хочет работать. Аппарат начинает притираться и работать более мобильно. Для повышения квалификации более 50 специалистов прошли обучение в ДВГУ. Согласен с вами, что документооборот растет с каждым месяцем, есть наследство от предыдущей администрации. Более 5 тыс. заявлений на оформление договоров "подвисли" - это, как правило, шиномонтажные мастерские, временные строения, киоски, павильоны. По ним сегодня ведется активная работа, и часть таких объектов уже оформила с администрацией договорные отношения. Кто-то получил отказ. Но у всех есть право оспорить это в суде.
Там, где пласт проблем слишком велик, создаются муниципальные предприятия. Автостоянки и парковки - головная боль для населения Владивостока - из 500 только 150 пожелали работать легально. Теперь эту область курирует МУП. В этом году начнем реализовывать на торгах земельные участки под строительство. Ориентировочно первые аукционы пройдут в сентябре.
- Ваша стратегическая задача до конца года?
- Мы стараемся, чтобы у нас появилась мобильность. Но есть административные барьеры даже для нас. Куча согласований и ненужных справок, которые прописаны в постановлениях. Для уменьшения сроков прохождения документов будем частично менять законодательную базу, естественно, только ту ее часть, что в компетенции органов местного самоуправления. Будут отменены два постановления предыдущих администраций, касающиеся пакета документов для оформления земли и строительства временных и капитальных сооружений. Надеемся, что это снизит сроки прохождения бумаг внутри нашей инстанции.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста