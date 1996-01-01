Коррупционеры попали в "Единое окно"

Половина всех обращений в администрацию Владивостока адресовано Управлению муниципального имущества архитектуры и градостроительства (УМИАГ). Это подразделение одно из самых молодых в структуре мэрии. УМИАГ был создан ровно год назад путем слияния управления муниципальной собственности и управления градостроительства и архитектуры.

Об особенностях и специфике работы самого востребованного подразделения мэрии "ЗР" рассказал его руководитель Николай АРЖАНОВ.

- Самое важное было - добиться лучшей организации чиновничьего аппарата. По мнению главы города Владимира НИКОЛАЕВА, все вопросы, связанные с выдачей разрешений на землепользование, аренду, строительство, должны были решаться более оперативно. Одновременно с этим речь шла о наполнении доходной части бюджета. Для сравнения, в 2003 г. в бюджет города от предыдущей структуры поступило 300 млн руб., в 2004 г. - 350 млн руб., в 2005 г. - 1 млрд 100 млн. руб. Цифры показывают, что нам удалось значительно повысить доходную часть бюджета.

- В начале 2005 г. были подняты ставки аренды. Может, за счет них произошло увеличение?

- Да, ставки аренды были подняты. Однако администрация прислушалась к предпринимателям и ввела корректирующий коэффициент 0,4 для субъектов малого бизнеса. Сегодня у нас 1,3 тыс. договоров по аренде городских помещений, причем все арендаторы уже обзавелись свидетельствами "малого" бизнеса, поэтому для них значительного поднятия не произошло. Это не просто слова, это правдивое отражение ситуации. За первое полугодие 2006 г. доходы от аренды 112 млн руб. Если бы не было корректирующего коэффициента, то поступлений в бюджет было бы на 113 млн руб. больше. В 2005 г. хорошие результаты показала приватизационная программа. Она дала нам более 500 млн руб. При этом все замечания и жалобы предпринимателей были учтены. Приватизация 2006 г. не вызывает никаких нареканий у специально созданной рабочей группы, куда вошли представители бизнеса. К сожалению, в этом году отмечается низкая предпринимательская активность, поэтому мы решили сменить форму подачи предложения о цене с открытой на закрытую. Надеемся, что она будет для бизнеса более привлекательной.

- В последнее время предприниматели высказывали претензии к вашему отделу приема и выдачи документов, хотя при этом сами выступали за его создание. Какова сейчас ситуация?

- Открытие "Единого Окна" разгрузило специалистов УМИАГ и нанесло удар по коррупции. Возможно, сроки ответов запаздывают, но на фоне того, что было в УМС раньше, это не самое страшное. Когда я сюда пришел год назад, предпринимателям выделяли 2 дня в неделю на прием у специалистов. В эти дни люди шли сотнями. Работа была практически парализована. Решались только те вопросы, за которыми стояли юридические фирмы. Они "дружили" с чиновниками, и им был дан "зеленый свет". Теперь мы их развели, и стало легче работать. Ко мне на прием приходили такие юристы и жаловались, что я их "хлеба" лишил. Без преувеличения скажу, что "Единое окно" существенно облегчило жизнь как предпринимателям, так и специалистам УМИАГ. Сегодня предпринимателю не нужно занимать очередь в 5 утра, чтобы сдать документы. Он может прийти на Партизанский проспект, 13 с 9 до 17 и сдать бумаги.

- Скажите, стартовавшая земельная реформа добавила вам головной боли? Ведь сегодня это самая актуальная проблема для бизнеса. Предприниматели крайне встревожены будущим оформлением земельных участков...

- Оформление земли в собственность юридическими и физическими лицами выходит на первый план - выкуп земли начался. В настоящее время уже подано более 50 заявок. Кто владеет информацией, знает, что с 1 января 2008 г. планируется увеличить кадастровую стоимость земельных участков в 40 раз. Поэтому выкупать землю нужно сегодня. Так, как это делает компания "Приморнефтепродукт". Они подали заявки на выкуп земли под всеми своими АЗС во Владивостоке. Будет оформляться земля и под многоэтажными жилыми домами. Выкупать ее должны общества собственников жилья: ТСЖ, ТОСЫ либо управляющие компании. Рекомендую всем, кого это интересует, начинать сегодня, чтобы потом не было вала документов. А то многие ждут, что будут приняты льготы или амнистии. Судя по курсу правительства, надеяться на это не стоит.

- Земля - это деньги для муниципальных образований. Чем завершился "земельный" конфликт между администрацией Владивостока и администрацией Приморского края?

- Нам удалось доказать нецелесообразность передачи городских земель в край. Губернатор отозвал законопроект из ЗС ПК. Пока все, как прежде, - каждый занимается своим делом. Хочу заметить, что после того как пройдет разграничение земли между федеральными органами, субъектами РФ и органами местного самоуправления, ставки арендной платы будет определять тот орган, за которым она закреплена. Это уменьшит время согласования.

- Работы с каждым месяцем прибавляется, а что с кадрами? Хватает ли специалистов, которые будут разгребать этот гигантский документооборот?

- С момента моего вступления в должность произошли серьезные кадровые изменения - уволено более 100 человек. Оставили только тех, кто хочет работать. Аппарат начинает притираться и работать более мобильно. Для повышения квалификации более 50 специалистов прошли обучение в ДВГУ. Согласен с вами, что документооборот растет с каждым месяцем, есть наследство от предыдущей администрации. Более 5 тыс. заявлений на оформление договоров "подвисли" - это, как правило, шиномонтажные мастерские, временные строения, киоски, павильоны. По ним сегодня ведется активная работа, и часть таких объектов уже оформила с администрацией договорные отношения. Кто-то получил отказ. Но у всех есть право оспорить это в суде.

Там, где пласт проблем слишком велик, создаются муниципальные предприятия. Автостоянки и парковки - головная боль для населения Владивостока - из 500 только 150 пожелали работать легально. Теперь эту область курирует МУП. В этом году начнем реализовывать на торгах земельные участки под строительство. Ориентировочно первые аукционы пройдут в сентябре.

- Ваша стратегическая задача до конца года?

- Мы стараемся, чтобы у нас появилась мобильность. Но есть административные барьеры даже для нас. Куча согласований и ненужных справок, которые прописаны в постановлениях. Для уменьшения сроков прохождения документов будем частично менять законодательную базу, естественно, только ту ее часть, что в компетенции органов местного самоуправления. Будут отменены два постановления предыдущих администраций, касающиеся пакета документов для оформления земли и строительства временных и капитальных сооружений. Надеемся, что это снизит сроки прохождения бумаг внутри нашей инстанции.