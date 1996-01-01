За почтальонов расплатится казна

Не успела в почтовой службе Приморья утихнуть печаль по поводу выселения почтового отделения №62 из помещений по проспекту 100 лет Владивостоку, 26, как случилась новая напасть.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании долга за пользование чужим имуществом в размере 3 млн руб. Правда, платить придется российской казне в лице Федерального агентства связи, поскольку для местных "печкиных" сумма оказалась неподъемной.

Иск почтовикам вчинил предприниматель Игорь ШИШМАРЕВ, купивший это помещение у Крайпотребсоюза в 2002 г. Тогда на предложение заключить договор аренды управление ФПС ответило собственнику молчанием, считая объект федеральным имуществом. Однако суд, куда в свою очередь обратилась почтовая служба, такую версию не поддержал, признав права г-на Шишмарева. После победы предприниматель решил продать свою собственность. Новым владельцем помещения стало ООО "Лесная, 12", которое сразу же подало в арбитраж иск о выселении почты...

Для отказа у служителей Фемиды не имелось никаких оснований. Летом 2005 года иск был удовлетворен. Попытка УФПС обжаловать решение в вышестоящих инстанциях закончилась неудачей, помещение пришлось освободить. По закону (п.2 ст. 1105 ГК РФ), лицо, которое пользовалось чужим имуществом без намерения его приобрести, обязано возместить недополученное потерпевшим. Как подсчитал г-н Шишмарев, почтовое ведомство "неосновательно обогатилось" за его счет на 3 млн руб. Впоследствии право требования долга он уступил ООО "Лесная, 12". Теперь компенсацию из казны получит эта частная компания. Впрочем, решение по делу еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.