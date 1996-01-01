В край поступит новая техника

По краевой программе технического перевооружения села в нынешнем году администрация края закупит почти 100 единиц сельхозтехники.

На эти цели в бюджете края предусмотрено 280 млн руб., сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Производители смогут приобрести технику на условиях краевого лизинга. В отличие от федерального краевой лизинг предусматривает невысокие проценты и значительную - до 10 лет - рассрочку платежа. Приобретать технику будут по заявкам приморских хозяйств. Планируется закупить 20 зерноуборочных комбайнов "Енисей", 15 тракторов МТЗ и 55 различных сельхозмашин, среди которых автоматические раздатчики корма и охладители молока.