Оптовики и ремонтники - в лидерах

В Хабаровском крае пополняются ряды предпринимателей. С начала 2006 года только на территории дальневосточной столицы появилось более 1,5 тыс. новых предприятий.

Всего на территории региона насчитывается около 28 тыс. функционирующих организаций, что на 11% больше по сравнению с 2005 г. Как рассказали в территориальном органе федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, на сегодняшний день более 80% компаний составляют коммерческие структуры. Лидерами среди предприятий являются организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом авто и бытовых изделий, всего таковых насчитывается более 11 тыс.

На втором месте стоит строительство, в этой области занято почти 3,5 тыс. организаций. Почетное третье место занимают обрабатывающие производства, в среднем их насчитывается около 2300, к их числу относятся производители продуктов питания и воды. Лидирующая организационно-правовая форма предприятий у хабаровских предпринимателей - это общество с ограниченной ответственностью, их зарегистрировано 16946, не менее популярны ЗАО, а вот всевозможные учреждения, потребительские кооперативы, общественные и религиозные объединения спросом не пользуются.