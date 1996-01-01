КнААПО готовит для Венесуэлы первые два истребителя

Россия в этом году поставит Венесуэле первые два из 24 закупленных многофункциональных истребителей Су-30. Соответствующая договоренность была достигнута во время недавнего визита в Москву венесуэльского президента Уго ЧАВЕСА. Контракт рассчитан на 5 лет. Выпуск самолётов разворачивается сейчас на КнААПО.

Эти машины будут адаптированы под требования венесуэльских ВВС. Кроме того, согласно документу, российская сторона будет осуществлять сервисное обслуживание авиационной техники, а также подготовку летного и инженерно-технического состава. Стоимость контракта на поставку в Венесуэлу партии истребителей составляет около $1,5 млрд.