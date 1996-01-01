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Онищенко пора наливать
Роспотребнадзор принял новый документ, призванный ужесточить надзор за качеством алкогольной продукции. Пока содержание этого "Руководства" известно только частично. Однако уже понятно - введение новых правил увеличит затраты продавцов алкоголя, что приведет к очередному повышению цен, пишет "Газета.Ru".
Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО утвердил "Руководство по контролю и надзору за безопасностью и качеством алкогольной и винодельческой продукции, находящейся в обороте на территории РФ".
Задача нового документа - "недопущение на отечественном рынке оборота недоброкачественной и фальсифицированной алкогольной и винодельческой продукции, повышение ответственности производителей, поставщиков, оптовых и розничных реализаторов за качество реализуемой продукции, обеспечение безопасности и качества поставляемой в Российскую Федерацию продукции".
Руководство предусматривает ужесточение контроля за алкогольной продукцией, производимой на территории России, а также ввозимой из-за рубежа. "Требования к безопасности и качеству алкогольной и винодельческой продукции на территории России и требования к качеству и безопасности продукции, производимой и поставляемой с территории страны-импортера, должны быть адекватны и аналогичны требованиям к производству продукции, существующим на территории РФ", - подчеркнул Онищенко. Главный санитарный врач особо отметил, что ответственность за качество продукции несут все участники рынка - от производителей до организаций розничной торговли.
Механизмы реализации такой "ответственности" пока не очень поняты. Например, новый документ предусматривает создание системы добровольной аккредитации юридических и физических лиц - участников алкогольного рынка, и обязательной аккредитации испытательных лабораторий, занимающихся экспертизой. Правда, пока не ясно, насколько добровольной будет эта аккредитация и какой государственный орган будет ее проводить, и, главное, что будет с компанией, которая добровольно откажется от аккредитации.
Кроме увеличения контроля, предполагается усилить словесное воздействие на рынок - Онищенко заявил о необходимости информирования потребителей о качестве и безопасности предполагаемой им продукции, антиалкогольной пропаганды, формировании здорового образа жизни.
Для реализации поставленных задач должна быть создана экономическая, материальная и законодательная база. В разработке документа участвовали специалисты Госсанэпиднадзора РФ, профильные научно-исследовательские институты, в их числе Всероссийский НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой продукции, Всероссийский НИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадемии.
Представители Роспотребнадзора отказались комментировать новый документ до его публикации на сайте ведомства. По словам пресс-секретаря Роспотребнадзора Любови ВОРОПАЕВОЙ, "Руководство" будет выложено в интернете в ближайшее время.
Опрошенные "Газетой.Ru" участники рынка алкогольной продукции затруднились оценить нововведения главы Роспотребнадзора. "Пока конкретики слишком мало. Какое-то мнение можно будет высказывать после публикации документа", - сообщил представитель Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий ДОБРОВ. "Пока мы не видели документа, говорить о чем-то сложно", - соглашается PR-директор "Русского Алкоголя" Жанна ОЛЕЙНИК.
В то же время, по мнению экспертов, уже сейчас можно сказать, что для участников рынка алкоголя вступление в силу "Руководства" Онищенко будет иметь негативные последствия.
"Что означает добровольная аккредитация - не совсем ясно. Но целесообразность введения этой системы вызывает сомнения. Принятый в июле федеральный закон № 102 отменил систему обязательной аккредитации. А пока она работала, для того чтобы продукция поступила в розничную сеть, необходимо было получить аккредитацию у местной администрации, то есть нужно было быть лояльным местным властям и соответствовать многочисленным требованиям. Такая система позволяла перекрыть доступ на рынок "лишним" компаниям, а также осуществлять над ними контроль, - отмечает директор департамента информации Союза участников алкогольного рынка (СУАР) Вадим ДРОБИЗ. - Несмотря на то что, по словам Онищенко, речь идет о добровольной аккредитации, мне непонятно, почему "в принципе" Роспотребнадзор стал заниматься этим вопросом, ведь он находится в компетенции местных администраций".
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