Бесконтрольный улов

Еще год назад рыбную отрасль сотрясали скандалы, связанные с распределением научных квот. Однако мало кто знает, что вынос этой проблемы на широкий суд и даже уголовное преследование фигурантов подобных дел не изменили главного - систему распределения морских биоресурсов, выделяемых государством на научные цели. Сегодня, как и раньше, научные квоты являются объектом купли-продажи.

Первая ласточка

Впервые научные квоты появились в 1993 г. Реформирование рыбной отрасли разрушило связи между промысловыми предприятиями и наукой. Предприниматели делили в те годы флот, за счет чего происходило зарождение новых рыбодобывающих компаний. А вот наука оказалась в весьма затруднительном положении. "На финансирование такой организации, как ТИНРО, государство не выделило деньги, - рассказывает заместитель гендиректора ТИНРО-Центра Валерий АКУЛИН. - Министерство рыбного хозяйства, в течение многих лет финансировавшее дальневосточную науку, передало эти функции Дальрыбе. Это совпало с подготовкой Дальрыбы к акционированию, поэтому живых денег собрать с предприятий не удалось. Между тем бывший рыбный гигант мог распоряжаться биоресурсами, и вместо денег ТИНРО получил 26 тыс. тонн биоресурсов".

Изначально планировалось, что эти объемы будут проданы рыбодобывающим компаниям. Тем более, что часть квот была выделена на такие валютоемкие виды биоресурсов, как краб, минтай, треска, палтус, креветка. "Компании образовывались, и квоты им были нужны как воздух. К нам обращались за квотами не только приморские компании, но и предприятия с Камчатки, Сибири, Сахалина, Магадана. Конечно, большинство хотели купить крабовые или креветочные лимиты. На остальные виды ажиотажа не было, но все равно все квоты успешно реализовывались", - рассказывает Валерий Акулин.

Валерий Николаевич знает, о чем говорит: в те годы он был директором ТИНРО, и первоначальная схема коммерциализации научных квот была выработана с его участием. Никаких юридических сложностей выдумывать не стали. Как правило, чтобы перевести научные квоты на компанию, заключали тройственный договор между комитетом рыбного хозяйства, компанией и ТИНРО. Число компаний, работающих с наукой, с каждым годом росло, достигнув в последние годы показателя в 50 предприятий.

Допуск в огород

Между тем часть компаний благополучно забывает перевести деньги за полученные лимиты. Естественно, что такая практика не радовала научную организацию и должникам путь в число избранных был закрыт. В середине 90-х за научными квотами начинается настоящая охота. "Суда компаний, работающих по научным программам, во время съемок могут заходить и в те районы, где запрещена работа промыслового флота. Среди рыбаков они называются "огороды".

В основном это были районы нереста. Судно, добывающее там объект, всегда с хорошим уловом, - рассказал "ЗР" один из представителей рыбного бизнеса. - Так, траулеры компании ЗАО "Интрарос" одними из первых стали работать в огородах. За счет этого они добывали крупный минтай, из которого производили филе, что позволило этой компании одной из первых выйти с этой продукцией на европейский рынок".

Конкурентные преимущества предприятий, работающих по научным квотам, были очевидны. Поэтому среди рыбацкой общественности стали звучать голоса, требующие равной конкурентной борьбы. Чтобы как-то сгладить накал страстей, компании, работающие по научным квотам, "запели" о том, что они инвестируют в науку миллионы долларов.

Благодетели науки

Одним из первых "партнеров науки" в то время стал рыболовецкий колхоз "Восток-1". "Добывающие компании обязаны привлекать науку и вести вместе с ней промысловую разведку, - утверждает председатель правления "Восток-1" Александр ПЕРЕДНЯ. - Наша компания на подобную деятельность потратила значительные средства. Было время, когда мы посылали экспедиции, в составе которых был крупнотоннажный флот. Итог - открытие охотоморской мойвы. Теперь рыбаки могут ежегодно добывать 130 тыс. тонн. Другой пример - синекорый палтус: до наших экспедиций даже опытные капитаны, работающие на его добычи, утверждали, что этот объект можно ловить всего пару месяцев в году и что в Охотском море его промысловых запасов нет.

Но снаряжение полномасштабной экспедиции экономически невыгодно. После того как мы три года потратили на научные исследования, ситуация кардинально изменилась. В данный момент ловом синекорого палтуса занимаются более 30 компаний. На все это мы затратили не один миллион долларов".

"Любая компания, добывающая какой-либо объект по научной квоте, оставляет его себе в качестве продукции. И говорить, что какая-то компания облагодетельствовала науку, не стоит, - утверждает Валерий Акулин. - В отношении "Востока-1" можно сказать, ее рождение и становление произошло на научных квотах".

Удивительно, но покупают компании лимиты науки не по рыночной цене, а по заниженной. Так было до того, как ввели аукционы, во время них и после. В 1995 г. ТИНРО - Центр вводит в свою структуру новое подразделение - Базу Научно-исследовательского флота (БИФ-ТИНРО). В настоящий момент в БИФ более 10 судов, поэтому часть научных квот осваивается научными судами.

Средства, что заработал БИФ ТИНРО, пошли на модернизацию флота. На отдельных судах поставили трюмы, и теперь после научных тралений биоресурсы не выбрасываются за борт, а становятся продукцией.

Честное ТИНРО

К чести ТИНРО-Центра за все годы работы ни один руководитель не был замечен в махинациях с рыбными квотами. Хотя Валерий Акулин не отрицает, что отдельные сотрудники ТИНРО, в разные годы имеющие отношение к научным квотам, ушли в рыбный бизнес. А квотные скандалы в других регионах объясняет следующим образом: "Когда наша организация разделилась, филиалы в Магадане, на Камчатке, Чукотке, в Хабаровске, на Сахалине получили самостоятельность, при этом на каждый филиал выдавались квоты. В каких-то регионах произошло давление местных администраций на руководителей этих отделений. Итог всем известен".

От квот к деньгам

Похоже, что финансирование науки в виде квот уже не радует научное сословие. Директор ТИНРО-Центра Лев БОЧАРОВ заявил, что за последние 10 лет наука слишком коммерциализировалась и пора начинать обратный процесс.

Опасения директора имеют под собой почву: несколько лет назад правительство задержало выдачу научных квот и флот БИФ ТИНРО простоял у причалов несколько месяцев...