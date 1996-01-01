Краевому государственному унитарному предприятию "Примтеплоэнерго" исполнилось 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, предприятие было учреждено 8 августа 2001года согласно постановлению губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Главная задача предприятия - обеспечить бесперебойную и своевременную подачу тепла и горячей воды в дома приморцев.

Сотрудники и менеджмент предприятия делают все, чтобы выполнить эту социально важную работу, создать условия для комфортной жизни в Приморье. Сегодня тепло и горячая вода доставляются в 26 муниципальных образований. "Примтеплоэнерго" обслуживает 215 тыс. лицевых счетов, общая площадь, отапливаемая предприятием, составляет 9 млн квадратных метров. "Примтеплоэнерго" является крупнейшим предприятием на рынке теплоэнергетических услуг края. "Примтеплоэнерго" - это дирекция, 8 филиалов, 28 тепловых районов и 10 тысяч квалифицированных кадров. Специалисты предприятия прокладывают теплотрассы, ремонтируют котельные (их в ведении "Примтеплоэнерго" 565), ведут постоянную работу по улучшению качества услуг.