ДВостЖД за семь месяцев перевезла 12,3 млн пассажиров

На Дальневосточной железной дороге (ДВостЖД) за семь месяцев 2006 года в пригородном сообщении отправлено 12,3 млн. пассажиров, что на 4% выше установленного задания и на 5,1% превышает уровень прошлого года.

Как сообщила служба по связям с общественностью ДВЖД, в целом по Дальневосточной магистрали пассажирооборот в пригородном сообщении за июль 2006 года составил 100 млн. пассажирокилометров - на 6,3% больше, чем за тот же период прошлого года. За семь месяцев этот показатель к отчету прошлого года вырос на 7,8%. С начала года доход от пригородных пассажирских перевозок составил свыше 268 млн руб., с ростом к установленному заданию на 16,8%, а к аналогичному периоду прошлого года - на 73,2%. Во многом это стало возможным благодаря усилению контроля за безбилетным проездом пассажиров (контрольно-ревизионная работа и работа посадочных бригад).