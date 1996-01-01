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Восточный порт порадовал японцев своими глубинами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Восточный Порт" с ознакомительным визитом посетила делегация японской Ассоциации по торговле с Россией и странами Восточной Европы (РОТОБО).

Делегацию из двадцати представителей экономических кругов Японии возглавил атташе генерального консульства Японии во Владивостоке Синъятиро ЯСУКИ. Гости побывали на угольном комплексе, где первый заместитель генерального директора Сергей КУШНАРЕВ рассказал о работе крупнейшего угольного терминала Дальнего Востока. Особое внимание было уделено автоматизации перегрузочных процессов и его дальнейшему развитию. В этом году порт приступил к проекту по строительству третьей очереди угольного комплекса, который позволит значительно увеличить грузооборот компании. Гости из Страны восходящего солнца отметили, что важным преимуществом Восточного порта несомненно являются большие глубины у причальной стенки, позволяющие обработку судов дедвейтом до 150 тыс. тонн.

Помимо ОАО "Восточный Порт" японская делегация посетила ООО "ВСК" и бухту Козьмино - конечную точку нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

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